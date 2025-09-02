Кремль выдвигает условия: в ISW объяснили, что стоит за появлением видеообращения Януковича

Российская пропаганда 1 сентября "расконсервировала" бывшего президента Украины Виктора Януковича, опубликовав его видеообращение. В ходе заявления беглец выдал, что во время своего президентства работал над сближением Украины с ЕС.

Янукович также заявил, что всегда выступал против членства Украины в НАТО. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Почему россияне вспомнили о Януковиче

В опубликованном кремлевскими пропагандистами видеообращении Янукович рассказал, что его конечной целью всегда было вступление Украины в Европейский Союз. При этом он обвинил партнёров Украины по ЕС в "некорректном" поведении во время украинско-европейских переговоров и раскритиковал ЕС за непонимание сложностей экономического положения Украины.

При этом Янукович заявил, что всегда был против членства Украины в НАТО, которое, по его словам, стало бы "катастрофой" и "прямым путём к гражданской войне".

По мнению аналитиков, Кремль, вероятно, приурочил публикацию видеообращения Януковича к выступлению российского диктатора Владимира Путина на Шанхайской организации сотрудничества. Таким образом пропагандисты хотели помочь главарю Кремля легитимизировать его требование о смене власти в Украине.

Публикация видео с Януковичем в российских СМИ, вероятно, была намеренно приурочена к высказываниям Путина. Кремль, возможно, выдвигает условия, чтобы утверждать, что законным лидером Украины якобы является Янукович. Однако подобные утверждения ложны, поскольку Янукович покинул Украину после Революции достоинства, а с тех пор в Украине прошло несколько демократических выборов.

Требования Кремля не изменились

Эксперты ISW констатировали, что требования Путина о смене власти в Украине в его речи на саммите ШОС не являются чем-то новым, а скорее повторением его требований, которые он выдвигал на протяжении всей войны. При этом аналитики напомнили, что Янукович был замечен в Беларуси в марте 2022 года, возможно, в рамках усилий Кремля по восстановлению пророссийской власти в Украине.

Сейчас повторение Путиным требования смены украинской власти демонстрирует, как нежелание диктатора РФ отступить от своих первоначальных военных целей является ключевым фактором отсутствия прогресса на пути к миру после американо-российского саммита на Аляске в августе 2025 года.

Что предшествовало

Еще в феврале 2014 года после побега из Украины Янукович обратился к диктатору России Путину с просьбой использовать российские вооруженные силы для "восстановления законности и защиты населения Украины". После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Янукович неоднократно выступал с заявлениями, в которых возлагал ответственность за войну на украинские власти. Он призывал президента Владимира Зеленского "любой ценой остановить кровопролитие", не осуждая при этом действия России.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита США – Россия на Аляске в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

