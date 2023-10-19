В своем антисемитизме путинский диктаторский режим просто не имеет границ. В худших традициях геббельсовской пропаганды, используя пресловутую формулу Гитлера "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят", российские спецслужбы ведут неограниченную информационную войну против Государства Израиль. Москва стоит на позициях подыгрывания ХАМАС, считая их себеподобными борцами за ревизию мирового порядка с помощью деструктивных инструментов, таких как неизбирательное кровопролитие.

Очередным кейсом, подтверждающим данный нарратив выступает, выступает информационная атака на Иерусалим, предпринятая по линии ГРУ, в свете взрывы в больнице Аль-Ахли в Секторе Газа, который произошел 17 октября.

Общая картина выглядит так, что с целью максимальной демонизации Израиля и лишения его международной поддержки со стороны стран союзников и партнеров ХАМАС и его иностранные кураторы организовали страшную провокацию со взрывом в больнице.

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Хамасовцы всеми правдами и неправдами работают на подрыв возможностей Израиля защищаться, в т.ч. в свете визитов солидарности в страну лидеров США, Германии, Великобритании. Москва здесь полностью на стороне террористов, ведь ей как никому другому выгодна дальнейшая эскалация.

Российские ресурсы пропаганды просто ощетинились против Израиля и тиражируют версию о том, что взрыв в больнице стал результатом израильского авиаудара. В действительности все обстоит иначе. Доказанным фактом является тотальное использование ХАМАС всей без исключения инфраструктуры на подконтрольной территории с целью осуществления террористической деятельности. На территории больницы размещались оружейные склады, которые взорвались из-за неудачного пуска ракеты террористами.

ЦАХАЛ привел серию железобетонных аргументов, подтверждающих данный факт. Израиль обнародовал разведданные, в том числе записи перехваченных разговоров хамасовцев и другую информацию, указывающие: причиной взрыва стал неудачный пуск ракеты палестинских террористов. Чтобы доказать отсутствие следов авиаудара ЦАХАЛа, были также опубликованы снимки больницы до и после взрыва.

Однако российская сторона тотально отбрасывает израильские данные и льет воду на мельницу ХАМАС. Отдельные пропагандисты Кремля называют Израиль "людоедским государством", которое нужно ликвидировать вместе со всем еврейским народом! Дугин в духе шизофренического маразма долдонит бредни о "сионистской угрозе", которая ведет человечество к концу света и должна быть купирована. Известная инфомразь Симоньян лицемерно шлет соболезнования по случаю трагедии в баптисткой больнице однозначно возлагая всю ответственность на Израиль.

Цель Кремля спровоцировать глобальную интифаду для достижения своих кровавых целей в Украине, где дела у криворукого российского вождишки идут из рук вон паршиво. Особенно после первого использования со стороны ВСУ ракет ATACMS, изрядно потрепавших террористическую авиацию оккупантов.

Путин пытается связать воедино войну против Украины и террор против Израиля с целью сокрыть свое военное поражение и перегруппироваться. Давление на Израиль будет только возрастать. После раздутого инцидента с больницей нет никаких гарантий, что в скором времени российские спецслужбы вместе с кадыровцами и спасенными хамасовцами не запустят волну террора против евреев на территории РФ. Ведь уже сейчас они потворствуют агрессивным антисемитским выпадам по всему миру.

У данной тактики есть опасная сторона.РФ подспудно стремится склонить симпатии стран глобального Юга к террористам. Так, что ждем расцвета Аль-Каиды, ИГИЛ и прочих Боко Харам, получающих подпитку из фондов ГРУ, на просторах от Дакара до Пекина. Но за любой свой выбор необходимо нести ответственность. Тот, кто сегодня топит за террористов уже завтра может столкнуться с ними лицом к лицу и пасть жертвой своей близорукости. При этом никто не придет на помощь, ведь силы добра попросту будут крайне ослаблены, дабы протянуть руку помощи прозревшим новым жертвам исламского экстремизма.