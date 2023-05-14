Прошел один год и семьдесят восемь дней войны. В районе Бахмута ВСУ продолжают развивать свой вчерашний успех, но о глубине продвижения пока нет точных данных. На всех остальных участках фронта ситуация в последнее время более-менее стабильная.

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Но вне зависимости от масштаба украинского успеха в Бахмуте и вокруг него, случилось главное: россияне уже проиграли эту войну у себя в голове. Они сами раздули тактические наступательные действия украинцев до масштаба генерального наступления. Сами его испугались и после сами же начали себя успокаивать, что мол ничего страшного не случилось.

Более того: они начали предлагать такие способы борьбы, которые со всей очевидностью свидетельствуют, что у них нет никакого осмысленного плана, но есть растерянность и даже паника.

Бастрыкин предлагает национализировать крупную промышленность, в то время как вся последняя экономическая статистика по России показывает, что частный сектор в условиях санкций развивается более динамично, а у госсектора если и есть успехи, то только на ниве освоения госзаказа.

Причем освоения очень специфического: деньги в госсектор закачиваются в огромных количествах (примерно в два раза больше, чем в мирное время) и там бесследно исчезают. Никакого эффекта в виде стремительного потока современного оружия на передовую нет.

Зачем в этих условиях национализация - ума не приложу. Может быть Бастрыкин думает, что рассказы сталинских наркомов про мобилизационную экономику - это действительно панацея? И их самопиар про то как они ковали за Уралом оружие победы - это правда?

Расскажите же ему, что оружие победы ковалось за океаном, вполне себе частными американскими корпорациями и на деньги американских налогоплательщиков. А без этого, все сталинских наркомы с их свечными заводиками в голой степи не продержались бы и года. Ведь даже практически все шарикоподшипники и весь авиационный бензин были американские!

Без американских поставок не было бы ни брони, ни легированной стали, ни алюминия, ни еды для армии, ни грузовиков, ни половины самолетов и танков. Не было бы средств связи, паровозов, вагонов, торпедных катеров и торпед к ним, эсминцев и крейсеров. Не было бы патронов и снарядов.

И главное - не было бы никакой победы над Гитлером. И в этих условиях говорить о национализации крупной промышленности, как о панацее - это смешно. А, впрочем, я - за. Пусть! Это ровно то, что сейчас нужно чтобы ускорить поражении путинской России.

Следовательно, чем больше идиотов окружает Путина, и чем больше дебильных идей они предлагают, тем больше шансов, что хоть некоторые их них начнут реализовываться. И туда, наконец, путинский режим рухнет.

Другой умник, министр юстиции Чуйченко, предлагает трансгендеров отправлять на принудительное лечение. Понимаете? То есть вот чем нужно сейчас заниматься! Все бросить - и принудительно лечить трасгендеров. Это при том, что и в мире и в стране нет даже близко понимания кто это должен делать, как лечить и является ли это вообще — болезнью.

Нет ни соответствующих клиник (и их не может быть в принципе), нет методик (по той же причине), нет даже близко никакого позитивного опыта такого "лечения". И, наконец, нет элементарно денег на все это. Но министр прокукарекал - а там хоть не рассветай! И как это приближает победу России над Украиной - автор идеи тоже не поясняет.

Налицо яркий пример бессмысленной административной активности без малейшего даже намека на серьезность того, что предлагается. Просто обозначение позиции в "борьбе за традиционные ценности". Видите: подал предложение по решению актуальной проблемы (1 шт.), поставьте галочку напротив моей фамилии (1 шт.). Чтобы потом не было разговоров о том, что Минюст стоит в стороне от решения злободневных проблем.

Помимо бессмысленного административного рвения, путинское окружение занялось еще одним любимым занятием: поиском виноватых. Пригожин винит во всем Шойгу и Герасимова. Материться как сапожник, визжит, устраивает перфомансы из трупов и все больше становится похож на спятившую макаку.

Генералы же молча сдают его на съедение ВСУ, чтобы потом в братской могиле ЧВК "Вагнер" похоронить вместе с ее зэками все свои просчеты, ошибки и коррупционные схемы. И дождавшись когда, наконец, Пригожин навеки заткнет свой фонтан, стоя на его могиле обвинить его во всех своих поражениях.

Следующим логичным объектом поиска виноватых должен был бы стать путинский дружок Чемезов. Но пока он слишком высоко стоит, чтобы до него дотянуться. Поэтому он, до поры до времени, продолжает радовать публику своими фантастическими рассказами про то, что он поставил на поток производство "Кинжалов" и что огромные партии самого современного оружия (включая танки и боеприпасы) в огромных количествах поступают в войска.

Может оно, конечно, и так. Как можно спорить с цельным генерал-полковником госбезопасности? Но, судя по тому, что мы видим и слышим от тех кто находится с обеих сторон фронта, боеприпасов у россиян с гулькин хер, а поступающие в войска танки - все как один снятые с хранения Т-55 пятидесятых годов.

Надо бы, конечно, спросить у Чемезова: "Где деньги, Зин?" Но кто ж его спросит? Ни Шойгу, ни Герасимов, ни даже Мишустин (не говоря уже о Пригожине) спросить его об этом не могут: не по чину. А Путин не спросит потому, что прекрасно знает где они: у Ролдугина на офшорах. Так что круг замкнулся и вопросы сами собой отпали.

И все это - прекрасно! И паника военкоров и пропагандистов. И бессмысленное административное рвение аппаратчиков. И поиски виновных. И воровство на костях и трупах. И вранье, которое льется из телевизора. Это все признаки того, что украинское наступление будет успешным. Потому, что еще толком не начавшись, оно уже устроило такой переполох в стане врага.

А теперь представьте, что будет, когда оно начнется? А оно ведь рано или поздно начнется. И теперь уже совершенно ясно, что оно будет успешным. По другому и быть не может, ведь наше дело - правое. Поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!