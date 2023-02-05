Климкин объяснил, почему Китай сейчас не может окончательно отказаться от России

На сегодняшний день Китай не может полостью отказаться от взаимоотношений с Россией из-за геополитического противостояния с Западом. В то же время у Китая есть желание использовать ресурсы страны-агрессора.

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При этом активной поддержки со стороны Пекина в военном плане РФ не получает. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал министр иностранных дел Украины 2014-2019 годов Павел Климкин.

По его словам, китайское руководство не имеет никакого энтузиазма по поводу поддержки России. В случае, если бы сотрудничество Пекина и Москвы происходило активнее, в частности, посредством предоставления технологий, позиция российского режима была бы сильнее.

Кроме того, попытки РФ получить оружие из Северной Кореи, Ирана или стран Африки четко свидетельствует о том, что никакой высокотехнологичной военной поддержки Россия не получает от Китая. При этом Климкин подчеркнул, что Китай на сегодняшний день не готов бросить российский режим, поскольку он ему нужен в геополитическом противостоянии с Западом.

"Основой этого не является симпатия ни к Путину, насколько нам известно из многих источников, ни к российскому режиму. Есть циничное желание использовать Россию, ее потенциал, включая ресурсы. Поэтому в ближайшее время Китай будет пытаться играть роль независимого игрока, возможно, независимого медиатора", – отметил Климкин.

Также экс-глава МИД констатировал, что кроме использования российских ресурсов, сотрудничество с РФ ничего Китаю не дает. К тому же, добавил дипломат, для Китая использовать Россию такой, как она есть сегодня, не является долгосрочной целью.

Ранее сообщалось, что Россия получает из-за границы товары двойного назначения, которые помогают ей вести войну против Украины, несмотря на санкции и экспортный контроль Запада. Согласно информации СМИ, большая часть таких поставок в РФ была совершена из Китая.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена якобы предъявила правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать помощь военным усилиям России в Украине.

К слову, новый посол Китая в Европейском Союзе Фу Конг говорил, что и Украина, и Россия являются друзьями его страны и Пекин не хочет выбирать между ними.

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