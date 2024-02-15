Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности: стало известно, с кем запланированы встречи

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины, Виталий Кличко примет участие в 60-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 января.

Основными темами встречи, которая соберет политических лидеров и общественных деятелей из десятков стран мира, будет обсуждение последствий войны в Украине, мировой кризис безопасности и его потенциальное влияние на геополитические реалии, использование новейших технологий, взаимосвязь вызовов безопасности и культуры, лидерство в кризисные времена.

Виталий Кличко и его брат Владимир, в частности, примут участие в официальном открытии Форума, Трансатлантической конференции с участием главы НАТО Йенса Столтенберга и церемонии награждения лауреатов нынешней премией фонда Джона Маккейна.

Встретятся с делегацией сенаторов США, Председателем ХДС в Бундестаге – Александром Добриндтом, Европейским комиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом, спецпредставителем Госдепа США по субнациональной дипломатии Ниной Хачиган, спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер и другими политиками Украина и оказывают влияние на расширение военной и экономической помощи нашей стране.

Выступит мэр Киева спикером и на панели, организованной Институтом Маккейна и посвященной Украине и вызовам, которые могут оказаться перед миром в случае распространения российской агрессии на другие страны. Также Виталий Кличко вместе с американскими сенаторами и спецпредставителем Госдепа США по субнациональной дипломатии Ниной Хачиган примет участие в дискуссии "Роль субнациональной дипломатии в международной безопасности".

Ожидается, что в юбилейной нынешней Мюнхенской конференции безопасности примет участие рекордное количество глав государств и правительств. А также – представителей гражданского общества и крупного бизнеса из разных стран мира.