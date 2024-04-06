Прошли два года и сорок два дня войны. На фронте ничего катастрофического пока не произошло, но все как обычно: не понос, так золотуха. Едва удалось остановить продвижение россиян западнее Авдеевки, как теперь они от Бахмута вышли к окраинам Часова Яра. Непонятно даже, что хуже. В принципе тоже не конец света, но и хорошего - мало.

Можно я сегодня не буду описывать то, что происходит в Конгрессе США и вообще - в Вашингтоне? Такого тотального паралича воли и триумфа трусости и малодушия я не видел ни разу в жизни. Хотя нет, все же напишу…

Сегодня глава комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец (!) Майкл Маккол прокомментировал появившуюся вчера информацию о Байдене, и его советнике по нацбезопасности Салливане, что они "купились" на провокацию россиян, что РФ нанесет ядерный удар по США, если Вашингтон передаст Украине слишком много оружия. Во время интервью Puck News он подчеркнул, что, например, Салливан из-за этого чересчур "осторожный и робкий", а Байден является его "единомышленником".

"Большинство разведданных, которые я видел, свидетельствуют о том, что Путин этого не сделает. Потому что это изменило бы правила игры для всех", — заявил Маккол, назвав реакцию Салливана "трусливой".

Я легко могу себе представить какого-то конгрессмена-республиканца, который сам себе говорит: зачем мне голосовать за законопроект о помощи Украине, если в Белом Доме сидят трусы, которые пустят все эти 60 млрд. долларов по ветру? Если они опять, уже третий год подряд, не дадут Украине достаточно оружия для победы из-за боязни того, что Путин сбросит на Америку атомную бомбу?

Республиканцы от Байдена уже полгода требуют ответить на простой вопрос: какова цель его политики в отношении Украины в целом и этой войны в частности. Но Байден говорит все что угодно, кроме ответа на этот простой и понятный вопрос.

Вчера официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбин выступил с заявлением о том, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров и договориться о мире. Он сказал, что "в этом конфликте не должно быть победивших и проигравших, а должен быть мир". Что Китай "не станет искать выгоды для себя от этого конфликта" и что он "не передавал оружие ни одной воюющей стороне и не будет этого делать в будущем".

Тут же выступил Лавров и поддержал еще прошлогодний план Китая по мирному урегулированию, назвав его "наиболее подходящим". Я знаю, что в США и Украине к этому плану относятся плохо. Считают, что прежде, чем что-то предлагать, Китай должен занять однозначную позицию и осудить Россию как агрессора.

Я понимаю, почему Белый Дом так оценивает китайский план. Это обычная ревность. Мы, типа, столько потратили на эту войну, а лавры миротворца достанутся Пекину? Дудки! Будем этот план критиковать и всячески дискредитировать.

Но почему украинцы так его оценивают - я никак не могу взять в толк. Как говориться: "вам шашечки или ехать"? Вы что хотите получить на выходе - мир или осуждение агрессора? Неужели не понятно: именно потому, что Китай не осудил российскую агрессию, у него еще есть возможность выступить модератором этих переговоров!

Да, я знаю, многие говорят, что китайский план, хоть и декларирует соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, но предлагает начать переговоры до того, как российская армия покинет ее пределы. Но сейчас-то уже и Зеленский согласен, что переговоры могут начаться и до того, как ВСУ выйдут на границы 1991 года. И в связи с этим изменением позиции Зеленского объясните мне, чем китайский план плох?

Да, в случае успеха этих переговоров, все лавры достанутся Си Цзиньпину, а не Сонному Джо. Но разве украинцам это не до лампочки? Тем более, что этот самый Джо только лишь морочит им голову, но не может (или не хочет?) ни помочь победить, ни договориться с Путиным о мире на приемлемых условиях.

Вчера же Шойгу разговаривал по телефону с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню. Они там много чего друг другу рассказали.

Но лично мне бросилось в глаза то, что по результатам этих переговоров Минобороны РФ заявило: "Была отмечена готовность к диалогу по Украине. Исходными точками могут быть идеи, базирующиеся на стамбульской мирной инициативе".

Тут важно, что источник AFP в министерстве обороны Франции категорически отрицает, что этот вопрос вообще затрагивался: "Франция ни принимала, ни предлагала ничего подобного". И вы знаете: я почему-то верю французам, а не россиянам.

Что значит сие противоречие? А это значит, что Москва любой, даже самый редкий контакт с Западом (до этого последний контакт между Минобороны РФ и Франции был полтора года назад) использует, чтобы сообщить о своей готовности к переговорам.

И в связи с этим у меня к украинскому начальству вопрос: ок, если вам не нравится китайский план, то чем вам плох стамбульский формат? Ведь вы же уже в этом формате вели переговоры, и Арахамия был вполне удовлетворен тем, как они шли. Что мешает к нему вернуться теперь?

Ребята! Без американской помощи вам войны не выиграть. Европейской помощи хватит лишь на то, чтобы удержать линию фронта. Не более того. Но стоять на линии фронта без боев и обстрелов куда как комфортнее, чем отражая постоянные атаки противника и видя, как разрушаются украинские города.

Вот говорят, что передышка пойдет на пользу только Путину. А что, разве Украине она не пойдет на пользу? Разве ей не нужна пауза? Разве как только наступит перемирие, так сразу все украинцы залягут на печки и начнут бить баклуши? Разве предыдущей передышкой 2015 - 2022 годов Украина не воспользовалась лучше, чем Россия? Так почему же в этот раз вы не верите в себя?

Ладно, я уже надоел вам своими призывами к прагматизму и рациональному поведению. Я знаю, что вам больше нравятся те, кто произносит мотивационные речевки и рассказывает, что враг вот-вот побежит. Но я пишу то, что я думаю и что вижу. Я не агитатор и не пропагандист. И не джентльмен в поисках лайков. Конечно же, я понимаю, что это будет несправедливо, если агрессор не будет разбит и повержен.

Но подумайте о будущем Украины. После окончания войны жизнь продолжится. Кто будет строить процветающую Украину, если все лягут ради победы над врагом? Вы и так уже сотворили чудо! Вы устояли в борьбе с намного более сильным противником и заставили его с вами считаться. Вы сохранили свое государство. Теперь нужно подумать и о народе, который его населяет.

А теперь - хорошие новости: украинские беспилотники атаковали четыре военных аэродрома на территории России: в Ейске, Энгельсе-2, Курске и Морозовске, Ростовской области. Уничтожены и повреждены по разным оценкам от 8 до 11 самолетов противника. Размер ущерба еще уточняется. Видимо завтра будет больше деталей этой атаки. Так держать!

Слава Украине!🇺🇦

В Израиле ситуация не улучшается. С одной стороны там ждут ответного удара Ирана, после атаки на иранское консульство в Дамаске. Для этого в Израиле начали глушить сигнал GPS (чтобы осложнить навигацию иранских ракет, если они полетят в Израиль).

А с другой стороны, усиливается давление со стороны западных союзников Израиля с требованием обеспечить безопасность мирного населения сектора Газа и открыть там все КПП для подвоза гуманитарной помощи.

А с третьей стороны не прекращаются антиправительственные демонстрации в самом Израиле с требованием любой ценой (даже если для этого потребуется прекратить военную операцию в секторе Газа) добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАСом 7 октября. Такие дела…

I❤️🇮🇱