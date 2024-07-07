В столице Казахстана Астане с участием главы КНР, лидеров других государств и российского президента прошёл ежегодный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это субрегиональная межправительственная организация, образованная в 2001 г. В ШОС входят 10 стран – членов: Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, РФ, Таджикистан, Узбекистан, и сейчас вошла Белоруссия. Общая площадь государств-членов ШОС составляет 62% площади Евразии, а население составляет 41% всего населения земного шара, там производится около трети мирового ВВП.

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Предшественницей ШОС была "Шанхайская пятёрка" – Россия, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Таджикистан. Сближение этих стран диктовалось в первую очередь угрозой безопасности их пограничным территориям со стороны главного очага нестабильности в Средней Азии – Афганистана, где в то время шла гражданская война. Постепенно круг вопросов расширился в области внешней политики, экономики, охраны окружающей среды и т.д. В 2001 г. в Шанхае состоялась шестая встреча "Шанхайской пятерки", к которой присоединился Узбекистан. Главы шести государств объявили о создании ШОС.

В принятой на саммите Декларации в качестве основных целей провозглашалась поддержка и обеспечение мира, безопасности и стабильности в Средней Азии, а также развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурной и других областях. Другой принятый документ — Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом впервые закрепляла определение сепаратизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний.

Её подписание было связано с тревогами Китая по поводу сепаратистских выступлений вблизи границ со Средней Азией, где живут уйгуры — тюркоязычные мусульмане, населяющие запад Китая. Основными целями и задачами ШОС являются: укрепление взаимного доверия, дружбы и добрососедства; развитие многопрофильного сотрудничества с целью поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие построению нового демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка. Государства-члены ШОС договорились соблюдать принципы взаимного уважения суверенитета, независимости, территориальной целостности и незыблемости государственных границ, ненападения, невмешательства во внутренние дела, неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях, отказа от одностороннего военного превосходства в сопредельных районах; мирного разрешения возможных разногласий между государствами-членами и ненаправленности ШОС против других государств и международных организаций.

Расширение за счёт Белоруссии характеризует географию роста ШОС. С момента основания блока из центральноазиатских стран превратился в обще евразийскую организацию с постоянно растущими амбициями. В первые годы существования организация была сосредоточена на том, чтобы Китай урегулировал свои границы с северо-западными соседями после распада Советского Союза и стремился расширить свое влияние, одновременно успокаивая любые тревоги в Москве. Затем акценты в ШОС изменились на борьбу с терроризмом, экономическое развитие и региональную безопасность. Нынешний саммит ШОС демонстрирует, что Пекин всё больше набирает вес и в регионе, где раньше традиционно доминировала Россия. Глава КНР прибыл в столицу Казахстана с государственным визитом, а затем отправится с официальным визитом в Таджикистан. Время покажет, как Россия и Китай будут делить своё влияние. Очевидно, что и Пекин, и Москва пытаются продвигать эту организацию, чтобы обеспечить себе влияние над этим регионом и Глобальным югом и не дать Западу возможность перетащить его на свою сторону. Смена динамики в отношениях Китая и России стала толчком для ШОС. После того, как Россия много лет использовала блокирование для смягчения китайского влияния в регионе и не поддерживала китайские инициативы, такие как банк развития ШОС и зона свободной торговли, сейчас Кремль перешёл к более тесному сотрудничеству с Китаем. Интерес России к ШОС проснулся при изоляции Москвы от Запада. Москва также стала признавать, что у неё меньше аргументов, чтобы снизить влияние Китая, и что ШОС может служить ценным форумом для подрыва заявлений Запада о том, что война в Украине превратила РФ в международную парию.

Противоречия между Индией и Пакистаном всегда будут препятствием для организации, но напряженные отношения между Пекином и Нью-Дели стали ещё одним фактором, сдерживающим развитие ШОС. Прошлогодний саммит ШОС в Индии стал виртуальным из-за нежелания Нью-Дели принимать Си Цзиньпина, а на саммите этого года нет премьер-министра Индии. Нарендра Моди, лидер крупнейшей демократии мира, после победы на парламентских выборах проигнорировал это мероприятие, указывающее на беспокойство, в котором направлении движется ШОС. Всё более антизападная ориентация ШОС после того, как она приняла Иран, а теперь и Беларусь, также вызывает беспокойство среди некоторых членов, стремящихся поддерживать хорошие отношения и с Западом, в том числе среди бывших советских республик в Средней Азии. Это ставит эти страны в очень неловкое положение. Ведь эти государства придерживаются многовекторной дипломатии. Даже Китай, являющийся главным двигателем расширения ШОС, ищет более прямой путь взаимодействия со Средней Азией без участия России.

С расширением ШОС Китай и Россия хотят показать, что у них много сторонников их мировоззрения, в котором нет места для США в Евразии. В прошлом месяце Путин изложил свое видение создания "новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии" с помощью организаций, таких как ШОС, и долгосрочной цели "постепенного сворачивания военного присутствия внешних государств в евразийском регионе". Путин пытается на этом саммите воспользоваться стремлением других государств к сотрудничеству в решении актуальных региональных проблем и выйти из международной изоляции. В ходе саммита у Путина состоялся ряд двусторонних встреч, в том числе с лидером КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Эрдоганом и исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Участие Москвы в обсуждении проблем борьбы с международным терроризмом выглядит парадоксально с учётом целенаправленной кампании российского террора в отношении мирного населения Украины. При наличии политической воли, саммит ШОС мог бы реально посодействовать быстрому завершению российской агрессии по отношению к Украине. Ведь экономика и оборонно-промышленный комплекс России сегодня критично зависят от государств ШОС. Одной встречи Си Цзиньпина с Путиным на саммите ШОС могло бы хватить, чтобы положить конец российской авантюре в Украине. Но этого не случилось.