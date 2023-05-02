1 мая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию о сотрудничестве с Советом Европы, где россия названа агрессором (ибо говорится об агрессии рф против Украины, а до этого — против Грузии), поддержали 122 страны, в частности — Китай, Индия, Бразилия, Венгрия, Казахстан и Армения. Это действительно фантастика!

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Против — наряду с самой россией и Беларусью — были только трое: Никарагуа, Сирия и Северная Корея. Какая компания у бывшего "полюса мировой политики"!

Из пророссийского союза БРИКС (Бразилия, россия, Индия, Китай, ЮАР), которым мордор очень гордился, против него выступили все его партнёры — кроме ЮАР, которая воздержалась, да и та, как сообщают, попросила путина на саммит этого самого БРИКС не приезжать, поскольку иначе будет вынуждена его арестовать!

Плюс — против оркостана проголосовали, как видим, два члена ОДКБ (!!!), а в придачу — Венгрия!!!

При том, что в резолюции этой — и про возмещение ущерба, и про привлечение к ответственности...

Подобного дипломатического позора, столь мощного фиаско мордор в своей истории ещё, кажется, не знал. Такой практически единодушный плевок человечества он получил впервые.

Особенно стоит остановиться на КНР. Похоже, Зе и Си таки о чём-то договорились. Видимо, Украина Китай чем-то смогла существенно заинтересовать. Тут ведь дело не в самом голосовании, а о том, какую резкую переориентацию оно означает. "Чёткая и последовательная" (как её всерьёз называют сами китайцы) политика КНР в очередной раз развернулась на 180 градусов. И это — главный стратегический партнёр рф! Китай не просто что-то знает. КНР явно выполняет некую договорённость, какую-то новую роль, кому-то ею обещанную. Либо Украине, либо — тихонечко — Главной стране мира, либо (вполне возможно!) обеим. Как Китай ни изменчив, но ТАК он ещё не голосовал. Ждём логичного продолжения.