Китай бросает вызов Западу: китайская миссия провоцирует конфликт Европы и США или укрепляет свой статус миротворца?

26 мая западная пресса сообщила об основных нюансах ряда визитов специального представителя правительства Китая Ли Хуэя в европейские страны с целью продвижения китайской позиции на пути урегулирования войны в Украину. Также в тот же день состоялось прибытие китайского дипломата в Россию, где он должен встретиться с главами МИДа. Но после встречи прозвучали сугубо декларативные заявления.

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Китай пытается запугать Европу распространением конфликта

Судя по деталям переговоров китайской миссии, которые сообщает в частности американский "The Wall Street Journal", Китай вероятно впервые приблизился к открытой поддержке российских интересов в украинской войне. Как пишут американские журналисты: "Китайский посол, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, послал четкий сигнал: союзники США в Европе должны отстаивать свою независимость и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении те части ее младшего соседа, которые она сейчас оккупирует". Именно с таким пророссийским нарративом Ли Хуэй посетил в мае Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель и призвал Европу действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, прежде чем он распространится. Кроме того, сообщается, что китайская миссия предлагает европейским правительствам рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и увеличить автономию ЕС от США.

Европа стоит на позициях территориальной целостности Украины

Реакция западных политиков на это была сдержанна, но достаточно четкая. Так, европейские дипломаты заявили, что пока рано отвергать мирные усилия Пекина, но подвергли сомнению способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. В частности, Европейская комиссия повторно призвала КНР к тому, чтобы Пекин начал играть конструктивную роль в установлении мира. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии после встречи с китайскими представителями: "ЕС ожидает, что Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН будет играть конструктивную роль и будет напоминать о необходимости уважать принципы суверенитета, независимости и территориальной целостности путем безоговорочного вывода всех сил и военной техники из всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Китайский "мирный план" как попытка предотвратить военные неудачи России

Впоследствии, 27 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем видеообращении опроверг информацию о том, что спецпредставитель КНР по Евразии Ли Хуэй вел переговоры с европейскими коллегами о возможности оставить под контролем РФ оккупированные ею территории в Украине. По его словам, европейские дипломаты не подтверждают, что "озвучивались или велись переговоры о том, чтобы признать за Россией те территории, на которых сейчас в Украине РФ находится. Мы контролируем процесс, никто за спиной Украины делать против нас ничего не будет". Также глава украинского МИД отметил, что Украина продолжит вести диалог с Китаем, исходя из взаимного уважения к территориальной целостности, а никаких предложений, предусматривающих территориальные уступки, Украина рассматривать не будет. Несмотря на опровержение главы МИД Украины, можно с высокой долей вероятности предположить, что территориальные уступки были среди предложений китайской миссии, а целью была проверка реакции Европы на них. Поэтому, как и писало ранее наше издание, китайский "мирный план" не что иное, как попытки затягивать войну в пользу государства-агрессора России.

Китай бросает вызов Западу, но сможет ли он выдержать будущее противостояние?

Еще одним опасным звонком можно считать слова китайской миссии о том, что Европа должна рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону. К сожалению, можно констатировать, что коварные китайские дипломаты нашли слабое звено среди европейских лидеров, и им оказался часто слабодушный и безвольный президент Франции Эмануэль Макрон, который в апреле посетил КНР с официальным визитом. Именно на пожизненное стремление Парижа играть особую роль в Европе и не подвергаться влиянию США и Великобритании пытаются давить из Пекина. Таким образом, Китай открыто убивает клин в европейское единство, пытаясь нарушить сотрудничество США и Европы, что сейчас на руку исключительно России. Фактически сейчас четко очерчиваются контуры будущего глобального военно-экономического конфликта, где Китай самонадеянно надеется успешно противостоять коллективному Западу. Следовательно, не остается почти никаких сомнений в неприязни Китая как для Украины, так и для всей западной цивилизации. Поэтому осознание китайской угрозы станет краеугольным камнем внешней политики США, Европы и НАТО, а задача демонтажа коммунистического режима и дезинтеграции КНР может стать приоритетом для Запада на предстоящие десятилетия.

Следовательно, для Украины, которая ставит целью максимальное освобождение своих оккупированных территорий и достижение справедливого мира, китайские заявления мало меняют. Попытки Китая повлиять на западную помощь Украине или на подготовку наступательных операций ВСУ обречены на неудачу и только усугубляют и без того проблемную репутацию автократического режима КНР в мире.