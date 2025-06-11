'Каждый должен действовать': Зеленский призвал мир к давлению на Россию после массированного удара оккупантов по Харькову

Президент Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар дронами в ночь на 11 июня по Харькову. Он отметил, что каждая жестокая атака россиян, которая уносит жизни ни в чем не повинных людей, является показательной.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он добавил, что сейчас известно о трех погибших и более 60 пострадавших, и призвал партнеров к увеличению давления на страну-агрессора.

"Сейчас в Харькове продолжаются работы после ночного удара российских "Шахедов". Удар пришелся по обычным домам. По состоянию на это время известно о 64 пострадавших, и среди них девять детей. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Много пожаров было в городе, но, как всегда, оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины", – говорится в сообщении.

Глава государства также поблагодарил коммунальные службы, Национальную полицию и неравнодушных людей за оперативность и подчеркнул, что РФ ежедневно наносит подлые удары по Украине.

"Каждые новые сутки сейчас – это новые подлые удары России, и почти каждый удар – показателен. Россия заслуживает увеличения давления, буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало. И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут усложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию", – отметил Зеленский.

Украинский лидер уверен, что давление на Россию зависит от Соединенных Штатов и других лидеров мира, а также каждого, кто призывал к прекращению убийств и дипломатии.

Напомним, в ночь на среду, 11 июня, российские военные массово атаковали Харьков "Шахедами". Целью врага стали Основянский и Слободской районы города. Три человека погибли, пострадали более 60 харьковчан.

В частности, в Основянском районе нанесен удар по нескольким частным домам, на месте попаданий вспыхнул пожар. Попадание в пятиэтажку зафиксировано в Слободском районе города, пожар вспыхнул с 3-го до последнего этажа.

Как сообщал OBOZ.UA, спасатели оказали помощь собачке, пострадавшей в результате вражеской дроновой атаки в Харькове в ночь на 11 июня. Животное ранил обломок, задел глаз. Четвероногого напоили водой и позаботились о его дальнейшей безопасности.

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