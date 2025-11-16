'Каждую ночь наносят удары по нашей инфраструктуре': Зеленский назвал главные мишени российских ракетно-дроновых атак

Украинские электростанции, газодобывающие объекты и тепловые станции остаются основными мишенями для атак страны-агрессора России. Удары оккупантов по таким объектам усиливают потребность Украины в обеспечении газом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, чтобы обеспечить наше государство газом, Украина и Греция договорились о поставках природного газа зимой.

"Большинство электростанций в Украине, наша добыча газа, наши тепловые станции стали мишенями для ракет, дронов", – подчеркнул президент.

Во время встречи президента Украины с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом политики подписали Письмо о намерениях по поставкам Украине природного газа зимой. Процесс планируют начать в январе 2026 года.

"Наши договоренности с Грецией сегодня – это важная часть большого энергетического пакета, который мы подготовили на зиму, чтобы обеспечить Украину газом", – отметил Зеленский.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру

В одном из районов Одесской области оккупанты атаковали объекты энергетики, в частности солнечную электростанцию. В результате российской атаки вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Среди людей пострадавших нет.

Объекты жизнеобеспечения и критическую инфраструктуру переведены на резервное питание. Очередное российское преступление расследует местная прокуратура.

На Харьковщине из-за российской атаки 4 населенных пункта и около 12 тыс. абонентов в Лозовской громаде остались без электричества. Оккупанты атаковали объекты энергетики, также известно о повреждении многоэтажек, частных домов, учебных заведений и предприятий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что правительство продлило действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Таким образом, как минимум до этого периода цена на газ для населения не будет меняться и составит 7 420 грн за 1 000 кубометров с НДС (7,42 грн/кубометр).