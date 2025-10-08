Когда я изучал по программе кандидатского минимума философию, по традиции называвшуюся в то время марксистско-ленинской, но мой любимый преподаватель был даже тогда – в андроповский год! – от этих условностей свободным, я запомнил его гениально сформулированный совет нам, молодым учёным, относительно которого до сих пор окончательно не определился со своим отношением:

"Нужно не чтобы материал управлял вами, а чтобы вы управляли материалом!"

Ну, не знаю. Так или иначе, я этому не научился. Хотя, возможно, сохраняю объективность (по крайней мере, пытаюсь) именно поэтому. Ибо иначе может получиться уже как во фразе-анекдоте:

"Если факты противоречат теории, тем хуже для фактов".

Так что – извините, если здесь вместо традиционного [для моего блога] стеба будет собственно "материал". Со внестебными выводами.

Итак.

У американского президента-демократа Трумэна было множество интересных своей откровенностью высказываний – приведу лишь три:

"В детстве я мечтал работать тапёром в борделе или заниматься политикой – разница, правда, невелика."

"У кого есть союзники – уже не вполне независим."

"Если мы увидим, что [Вторую мировую] войну выигрывает Германия, нам следует помогать России [так тогда в Штатах называли СССР], если Россия – нам следует помогать Германии, и пусть они подольше убивают друг друга, хотя я не хочу ни при каких обстоятельствах видеть Гитлера в победителях."

(Последние слова из третьей цитаты – начиная с "хотя" – приводить не принято, поскольку они немного мешают этому цинизму быть уж вовсе голым, однако же выше я предупредил.)

А сейчас – о президенте-демократе из прошлого гораздо более недавнего, а именно о Клинтоне, пропихнувшем и подписавшем от США тот самый Будапештский меморандум, но на которого теперь обижается еще и Путин – мол, Клинтон в 2000 году во время визита в РФ "с порога" не разрешил России войти в НАТО.

Речь, таким образом, идет о клинтоновском визите в начале июня 2000 года, когда Путин не пробыл на президентском посту (самый первый раз!) ещё и полного месяца, но уже сделал тихонечко такое неожиданное [между прочим, антикитайское] предложение, – Клинтон от него отмахнулся и отправился (вообще-то, по пути в Японию) в тот же день в Киев.

В Киеве же он [как бы среди прочего] оповестил Украину – именно тогда!!! – об открытых для нее дверях "в трансатлантическое сообщество", заодно похвалив президента Кучму и премьера Ющенко (которого уволили с премьерства через три месяца после возвращения в вашингтонскую власть республиканцев, кстати, в НАТО нас – по просьбе настырной немецкой ведьмы – уже не пускавших), но в то удивительное время, когда Кучма вместо Ющенко еще не назначил на его место последовательно Кинаха и Януковича, он в отношении этого вопроса тогда только носом крутил.

История, понятно, сослагательного наклонения не знает, но если бы трумэновский однопартиец, находясь несколько часов в мордоре, и/или наш многовекторный в тот же интересный день в Киеве повели себя иначе, это была бы, как писали Стругацкие, уже совсем другая история…