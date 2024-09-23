Вирішив поділитися своїми роздумами та пропозиціями щодо ситуації з Конституційним Судом України - найбільш незалежною і фінансово захищеною інституцією в нашій країні.

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Перед тим як розпочати свій аналіз нагадаю, що у відповідності із змінами до Конституції України від 02.06.2016 року (так звана судова реформа) судді КСУ на 9 років стали абсолютно недоторканними з погляду їх можливого звільнення (у відповідності з статтею 149-1 суддю КСУ можуть звільнити ЛИШЕ щонайменше дві третини його колег) і фінансово автономними від решти громадян (у відповідності з статею 148-1 видатки на утримання визначаються з урахуванням пропозицій Голови Суду, а розмір винагороди (щоб не обмежили зарплати і пенсії) встановлюється законом про Конституційний Суд України.

Тепер про ситуацію із складом КСУ.

Після останнього рішення зʼїзду суддів, який 18 вересня проголосував за призначення Алли Олійник до Констиуційного суду України, вона стане 14 (після складання присяги) із конституційно визначеного складу із 18 членів Суду. Досі свої конституційно визначені квоти не заповнили: Верховна Рада - 2 суддів, Президент і зʼїзд суддів по одному члену.

Ще сумніша ситуацію і Головою КСУ, точніше його відсутністю.

Голову Суду НЕ МОЖУТЬ ОБРАТИ з 2021 року. Відтак з 2021 до 29 травня 2024 року його обовʼязки виконував Сергій Головатий, а після припинення повноважень у звʼязку із тим, що йому виповнилося 70 років, новим в.о. КСУ від 4 червня став Віктор Кривенко, як старший за віком.

Про діяльність КСУ в період правового режиму воєнного стану.

У відповідності із Щорічною доповіддю КСУ у 2022 році не отримав ЖОДНОГО констиуційного подання та звернення і продовжив розгляд справ за конституційними поданнями , що перебували у конституційному впровадженні.

Таким чином за 2022 рік було ухвалено 4 рішення за попередніми поданнями та зверненнями та 9 рішень за конституційними скаргами громадян.

У відповідністю із Щорічною доповіддю у 2023 році до КСУ надійшло 416 звернень, з них: конституційних подань - 3 і 1 конституційне звернення (лише розподілено суддям) та 412 конституційних скарг (222 - розподілено суддям, 190 - повернуто, як такі, що за формою не відповідають вимогам Закону).

Таким чином за 2023 рік було ухвалено 11 рішень за конституційними скаргами і лише ОДНЕ рішення за конституційним поданням 56 депутатів про відповідність Конституції абзацу третього часттни другої статті 22 Закону України "Про повну загальну середню освіту" (обмеження терміну трудових договорів для педагогічних працівників пенсійного віку).

В 2024 році до КСУ надійшло 7 конституційних подань, стосовно яких ще не ухвалено жодного рішення. Також надійшли 339 конституційних скарг від громадян. Цікаво, що останні дві зареєстровано від громадянина Ігоря Валерійовича Коломойського від 19.09. 2024 року щодо відповідності Конституції України норм Кримінального процесуального кодексу щодо розміру грошової застави та права на касаційне оскарження ухвали суду апеляційної інстанції.

А тепер найсумніше.

За останні 3 роки Конституційний Суд не ухвалив ЖОДНОГО РІШЕННЯ щодо найбільш резонансних конституційних подань.

Для прикладу, досі НЕ УХВАЛЕНО РІШЕНЬ щодо:

- конституційних подань 53 і 48 депутатів щодо відповідності Конституції України Закону про умови обігу земель сільськогосподарського призначення від 14.05 та 04.05.2020 року;

- конституційного подання 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції України (про єдине громадянство) від 20.12.2021 року тощо.

Про фінансування Констиуційного суду України без Голови.

В 2022 році на фінансування КСУ виділено 313 мільйонів 797,8 тисяч гривень, а фактично використано - 284 мільйони 418 тисяч.

В 2023 році - виділено 270 мільйонів 688,7 тисяч гривень, а використано - 255 901.3.

В 2024 році - виділено 333 мільйони 843,6 тисяч гривень.

В проекті бюджету на 2025 рік передбачено 332, 7 мільйонів гривень.

Як бачимо Констиуційний Суд України за останні три роки обійшовся воюючій України в майже МІЛЬЯРД гривень.

Також поінформую, що так звана виплата судді КСУ за місяць складала від 300 до 350 тисяч гривень.

Найбільш цинічним у цій історії є той факт, що КСУ найоперативніше береться за розгляд справ щодо неконституційності зменшення виплат (зарплат та пенсій) депутатам, прокурорам, суддям…

Для прикладу вже відкрито впровадження, а Велика палата Суду розпочала розгляд справи 12.09.2024 року за поданням 56 народних депутатів від 13.06.2024 року щодо підвищення пенсій в контексті забезпечення гарантій трудових прав народних депутатів.

Тож хотілося, щоб ПОВНИЙ склад Конституційного Суду України із повноцінним Головою було нарешті сформовано й він почав захищати нашу Конституцію та права і свободи ВСІХ громадян, а не лише права депутатів, прокурорів, слідчих та суддів!

П.С. І тоді відвідуваність та довіра до КСУ повернеться.