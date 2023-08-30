Можна з високою ймовірністю стверджувати, що головний стратегічний план путіна на найближчий рік є - зупинити військові дії; нав’язати Україні будь-які переговори; дочекатись перемоги Трампа на виборах у США.Тільки перемога Трампа відкриває для нього якісь більш менш обнадійливі перспективи зберегти свою владу і частину загарбаної Української території.Ще до виборів далеко, але Трамп однозначно і обнадійливо дав сигнал путіну, що він його врятує. На наступний же день, як знову займе Овальний кабінет у Білому домі – перше, що він зробить - повідомить Зеленському, що допомогу Україні від США зупинено і йому треба домовлятися з путіним.Саме з цією метою серед республіканців розгорнулась активна пропагандистська компанія проти надання Україні військової і будь- якої іншої допомоги. І треба визнати, що ця компанія досягла своєї мети. Біля 71% республіканців проти надання Україні допомоги. Більше того, з 10 можливих кандидатів від цієї партії лише двоє, які знаходяться у самому низу рейтингів, підтримують продовження надання Україні допомоги.Можна без перебільшення передбачати, що це перший серйозний успіх путіна напередодні початку виборчої компанії Трампа.

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І можна також впевнено сказати, що й останній. Тому що ситуація, щодо ставлення американців до допомоги Україні почала змінюватися на краще. Американці почали усвідомлювати - краще допомогти матеріально Україні, яка протистоїть другій армії світу і перемагає її, ніж направляти своїх дітей чи чоловіків на війну у Європу і готуватись до ядерної атаки путіна на американські міста. Але, американська демократія нанесла Трампу надзвичайно тяжкий удар по його репутації і подальших перспективах стати хозяїном Білого дому.Прокуратура пред’явила Трампу серйозні обвинувачення у вчиненні тяжких злочинів проти держави і демократії. Головним із цих обвинувачень є замах на демократію і Конституцію США, тобто намагання Трампа у неконституційний спосіб продовжити свою владу президента США після того, як він програв вибори. Мова йде про захоплення Капітолію 6 січня 2021 року і перешкоджання Конгресу США встановити результати виборів президента США.

Відомо, що проти Трампа зараз висунуто чотири кримінальні обвинувачення - два на загальнодержавному рівні і два на рівні штатів. Усього він обвинувачується по 91 пункту. Мені, як адвокату, зрозуміло, який це колосальний обсяг обвинувачення і як важко буде проти нього захищатися.Це - дуже серйозно сприйнято партійцями Трампа.Хоча Конституція США не обмежує, навіть у цьому випадку, право Трампа приймати участь у виборах і бути обраним президентом США.Але, для американських виборців є надзвичайно важливим саме репутація кандидата.Це може мати вирішальне значення для його перспектив на виборах. У зв’язку з цим, останніми днями у середовищі республіканців вже почалися серйозні дебати щодо перспектив Трампа бути висунутим від цієї партії кандидатом у президенти. І, незважаючи на його високий рейтинг ( біля 52%), далеко не усі однопартійці підтримують висунення Трампа від Республіканської партії.Але, несподівано для Трампа виникла ще одна надзвичайно важлива юридична підстава, вірніше вона давно існувала, але зараз набуває важливого значення, яка може заборонити йому стати не тільки президентом США, але й прийняти участь у цих виборах.Це - буде тяжкий удар по путіну. Можна не сумніватись, що будуть задіяні усі його можливості щоб допомогти Трампу обійти це обмеження, але шансів на це мало. І можна передбачати, що можливостей путіна не вистачить, щоб перемогти американську демократію.Я не буду аналізувати кримінальні обвинувачення, вони серйозні і самі по собі будуть мати для Трампа дуже негативні наслідки, а я хочу звернути увагу на конституційні перешкоди для Трампа, які можуть мати вирішальне значення для його політичноі кар’єри.

Що ж це за конституційні перешкоди?

Давайте згадаємо, як 40 демократів в Палаті представників США на чолі з конгресменом Девідом Сиссиліном в кінці минулого року презентували законопроект, який забороняє колишньому президенту США Дональду Трампу займати федеральні посади в майбутньому. Цю заборону пропонується ввести для Трампа на підставі розділу третього 14 - ї Поправки до Конституції США, відповідно до якої, той хто раніше давав клятву підтримувати Конституцію, але приймав участь у "повстанні або заколоті" не повинен " займати будь-яку цивільну чи військову посаду в уряді Сполучених Штатів чи у будь-якому Штаті"

Нагадаю, що ця поправка була прийнята після Громадянської війни 1861-1865 роках, коли колишні конфедеративні штати і відокремлені штати знову приєдналися до Союзу.

Коли Палата ухвалить цей закон невідомо і чи ухвалить взагалі, теж велике питання, оскільки зараз у Палаті більшість республіканців, тому треба ще набрати більшість голосів. Це буде можливим, якщо Трамп не буде висунутий республіканцями, як кандидат у президенти США, тоді частина республіканців приєднається до демократів і потрібне рішення буде ухвалено. В такому випадку не буде проблеми зібрати і 60 голосів в Сенаті. І тоді на законодавчому рівні право Трампа буде обмежено, і він не зможе прийняти участь у виборах в 2024 році. Юридична підстава для цього - 14 -та поправка до Конституції США.

Після подій 6 січня 2021 року Палата представників утворила комісію "6 січня", яка провела глибоке дослідження, обґрунтовано і обєктивно, як вона вважає, прийшла до висновку, що Трамп порушив клятву і сприяв заколоту проти Конституції США, що є підставою для запровадження проти нього обмежень передбачених 14- ю поправкою до Конституції США.

Звіт цієї робочої групи є підставою для таких висновків комісії.

"Комітет 6 січня" вважає, що поведінка Трампа під час подій біля Капітолія 6 січня 2021 року вимагає виконання конституційної заборони йому знову обіймати посаду президента.

На 814 сторінках звіту, очолюваний демократами Комітет сформулював висновки, які поклали провину за насильницькі події, що на кілька годин охопили законодавчий орган уряду США у той час, безпосередньо на "одну людину". "Головною причиною подій 6 січня була одна людина, колишній президент Дональд Трамп, за яким пішли багато інших. Жодна з подій 6 січня не сталася б без нього", — йдеться у резюме до звіту, яке складається з двох речень.

Разом з тим, може статися так, що Трамп буде настільки втягнутий у кримінальні процеси, що йому буде не до виборів, а республіканці зроблять ставку на іншу особу. В такому випадку ця поправка не буде задіяна, але вона в будь -який час може бути застосована.

Правда, є деякі юридичні ньюанси, оскільки поправка була прийнята більше 150 років тому і не застосовувалась раніше до кандидатів у президенти США. Проблема у деяких дифініціях. В цій поправці до Конституції не визначено, що таке "повстання" чи "заколот" і хто цей факт може встановити і чи потрібно його встановлювати, якщо є докази. Але, якщо Палата представників і Сенат ухвалять такі рішення і будуть кваліфікувати дії Трампа, 6 січня такими, що підпадають під ознаки 14 -ї поправки, а президент США підпише таку резолюцію чи закон, то це і буде тим юридичним фактом, який встановить конституційна влада США.

Але, США демократична країна, в якій дуже велике значення має громадянська активність людей. Саме тому, дві громадські організації, як про це повідомляє The Hill, розпочинають компанію тиску на уряди штатів, щоб вони позбавили колишнього президента Трампа права брати участь у виборах у 2024 році.

Групи кажуть, що державні секретарі уповноважені 14-ю поправкою забороняти Трампу балотуватися на посаду через повстання на Капітолії 6 січня 2021 року.

Починаючи з неділі, Mi Familia Vota та Free Speech for People протягом тижня організовуватимуть мітинги та банери біля офісів державних секретарів Каліфорнії, Орегону, Колорадо та Джорджії.

Минулого місяця групи також написали листа держсекретарю штату Невада Сіско Агілару, закликаючи його заблокувати Трампа згідно з статтею про дискваліфікацію повстанців.

"Ми справді зосереджуємося на Неваді, Каліфорнії та [Орегоні, Колорадо та Джорджії], щоб переконатися, що вони займають позицію, дискваліфікуючи Трампа в цих просторах, що може зробити державний секретар", — сказав Ектор Санчес, виконавчий директор Mi Familia Vota.

Групи називають свою кампанію "Трамп дискваліфікований" і приурочують її до 155-ї річниці 14-ї поправки.

Державні секретарі відповідають за підтвердження прийнятності кандидатів і підрахунок голосів у своєму штаті. Хоча Трампу двічі висували звинувачення і він перебуває під слідством в інших справах, групи кажуть, що це не дискваліфікаційні факти відповідно до розділу 3 14-ї поправки. Однак групи вважають, що роль Трампа в повстанні 6 січня, за яку він також перебуває під слідством, відповідає визначенням конституційного пункту.

Це положення забороняє обіймати низку державних посад людям, які "раніше склали присягу як член Конгресу, або як посадова особа Сполучених Штатів, або як член будь-якого законодавчого органу штату, або як виконавча чи судова посадова особа будь-якого штату, щоб підтримати Конституцію Сполучених Штатів, повинен брати участь у повстанні чи повстанні проти неї".

За даними Дослідницької служби Конгресу США (CRS), незрозуміло, чи забороняє це положення людям бути президентом — посада, прямо не згадана в Розділі 3 — і чи піднялися події 6 січня до рівня "повстання чи повстання проти" Сполучені Штати.

Але принаймні одного чиновника в Нью-Мексико, Коуї Гріффіна, було усунено з посади обраного комісара округу за його участь у нападі.

Гріффін був засуджений за свою роль перед тим, як втратити роботу, але CRS зазначає, що Конституція "прямо не вимагає кримінального засудження, і історично воно не було необхідним".

Групи, які ведуть кампанію, вважають, що їм вдасться переконати принаймні деяких державних секретарів у своєму тлумаченні даного положення, що порушить шанси Трампа на виборах.

"Трамп несе відповідальність за повстання 6 січня, — сказала Олександра Флорес-Квілті, директор кампанії Free Speech For People.

Отже, виборча компанія ще навіть не розпочалася, а вже викликала таку бурхливу і незадовільну реакцію громадянських структур США. Тут принагідно зауважити, що влада у США, зазвичай, дослухається до думки виборців. Це вже зараз майже унеможливлює участь Трампа у чергових виборах, що повністю знищує будь-які надії і сподівання путіна, що Трамп прийде до влади і врятує його.

Юридичні обставини пов’язані з великим обсягом кримінальних обвинувачень і конституційні обмеження майже не залишають шансів Трампу знову зайняти Білий дім. Зараз стає усе більш очевидним, що якщо американці Трампа не посадять, це буде найбільша помилка судової системи США за весь час її існування. Бо не посадивши Трампа, вони легітимізують для будь-якого президента збройний штурм Капітолію у випадках, якщо йому не подобається рішення Конгресу.

Але, серед республіканців з’явилась нова " зірка", індус за походженням, батьки якого переїхали в США в 1980 році, а через чотири роки і народився новий фаворит республіканців - Вівек Рамасвамі. Людина молода і талановита. Сам себе зробив. Дуже успішний бізнесмен, на рахунках якого більше 1 мільярда доларів, які він особисто заробив. Але, з точки зору його міжнародної позиції і відношення до війни в Україні - багато у чому може ще перевершити Трампа. Але, навряд чи цей молодий і дуже напористий кандидат, зможе переконати республіканців, що саме він може замінити Трампа на виборах від республіканців.

Поки що, Трамп явно випереджує усіх своїх основних конкурентів. За соціологічними дослідженнями FiveThirtyEight, яка щодня підсумовує дані всіх основних соціологічних служб США рейтинг довіри Дональду Трампу на 17 серпня становив 39,3% (не довіряють йому 56,4% опитаних). Аналогічний метарейтинг Джо Байдена поки що трохи кращий: йому довіряють 40,7% опитаних, а не довіряюють 54,5%.

Тобто, нові кримінальні обвинувачення почали давати певні негативні результати для Трампа. Тут треба зрозуміти психологію американців для яких на першому місці серед їх приорітетів питання економіки, потім – здоров’я, а на третьому місці - безпека. Вищеказане дає підстави припускати, що його обвинувачення, які стосуються конституційного ладу і безпеки громадян, обов’язково вплинуть на відношення виборців до Трампа.

Але, на усі ці настрої виборців путін і його ресурси можуть мати вплив і відношення американських виборців до нього може змінитись на краще, але змінити конституційні підстави, які унеможливлять навіть участь Трампа у виборах, не зможе ніхто, будь-які ресурси путіна.

З урахуванням усих цих юридичних обставин видається малоймовірним, щоб Республіканська партія висунула Трампа, як свого кандидата.

А це - катастрофа для путіна. Він втрачає останню надію, що Трамп його врятує! Далі - тільки розплата і крах росії.