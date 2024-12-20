Блог | Как депутаты, "ставшие инвалидами" во время пребывания на депутатской должности пытаются уничтожить документы МСЭК
Друзья. Сессия Черкасского областного совета не состоялась.
Часть депутатов не регистрировались, потому что председатель областного совета Анатолий Подгорный вопреки решению медицинской комиссии внес на рассмотрение пленарного заседания вопрос о передаче документов ликвидированного МСЭК в другое коммунальное учреждение.
По словам моих коллег за некоторое время до этого состоялась медицинская комиссия куда, как они говорят, заявились депутаты, которые "стали инвалидами" во время пребывания на депутатской должности и требовали передать документы МСЭК как им кажется подконтрольного им коммунального учреждения, где очевидно они их в дальнейшем хотят уничтожить. Медицинская комиссия не поддержала подобную инициативу. Но глава областного совета все равно вынес этот вопрос на голосование.
Если это правда, то следует отметить, что в уголовном законодательстве это обычно квалифицируется как действия направленные на уничтожение доказательств в преступлении. Поэтому предполагаю, что в обозримом будущем мы можем стать свидетелями уничтожения документов о присвоении инвалидности должностным лицам из-за какого-то подстроенного пожара или потопа в МСЭК как это уже однажды практиковалось.