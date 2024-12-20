Друзья. Сессия Черкасского областного совета не состоялась.

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Часть депутатов не регистрировались, потому что председатель областного совета Анатолий Подгорный вопреки решению медицинской комиссии внес на рассмотрение пленарного заседания вопрос о передаче документов ликвидированного МСЭК в другое коммунальное учреждение.

По словам моих коллег за некоторое время до этого состоялась медицинская комиссия куда, как они говорят, заявились депутаты, которые "стали инвалидами" во время пребывания на депутатской должности и требовали передать документы МСЭК как им кажется подконтрольного им коммунального учреждения, где очевидно они их в дальнейшем хотят уничтожить. Медицинская комиссия не поддержала подобную инициативу. Но глава областного совета все равно вынес этот вопрос на голосование.

Если это правда, то следует отметить, что в уголовном законодательстве это обычно квалифицируется как действия направленные на уничтожение доказательств в преступлении. Поэтому предполагаю, что в обозримом будущем мы можем стать свидетелями уничтожения документов о присвоении инвалидности должностным лицам из-за какого-то подстроенного пожара или потопа в МСЭК как это уже однажды практиковалось.