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Блог | К сведению работников СБУ: какие еще базы данных взломали российские хакеры
К вниманию работников СБУ.
Кроме переписки работников ГП "Нацинформсистемы", в которой они жестко критикуют Дию и Зеленского, в слитых российскими хакерами файлах есть принт-скрины из разных баз данных. Вот, например, база данных людей, связанных с работниками СБУ, скорее всего, это близкие родственники. И там записей о таких людях десятки тысяч.
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