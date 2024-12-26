К вниманию работников СБУ.

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Кроме переписки работников ГП "Нацинформсистемы", в которой они жестко критикуют Дию и Зеленского, в слитых российскими хакерами файлах есть принт-скрины из разных баз данных. Вот, например, база данных людей, связанных с работниками СБУ, скорее всего, это близкие родственники. И там записей о таких людях десятки тысяч.