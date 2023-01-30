Израиль сделает все, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие, – Нетаньяху на встрече с Блинкеном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Ирана не будет ядерного оружия. По его словам, государство сделает для этого все возможное.

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Свою позицию чиновник озвучил на встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает ynet.

"Мы не позволим ему иметь ядерное оружие и возможность его запустить. Мы откажем Ирану в этом", – заявил чиновник.

Обещание он сделал на фоне атаки беспилотников в Иране. Нетаньяху заявил, что Израиль сделает все, не только, чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие, но и средства, которые позволили бы ему запустить такое оружие.

"Есть договоренность о том, что этот режим не получит ядерного оружия. У нас были позитивные переговоры о выработке политики по этому вопросу. Я могу повторить то, что я сказал, а именно то, что наша и моя политика заключается в том, чтобы сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и возможность его запустить. Тот факт, что мы и США работаем вместе, очень важен", – заявил Нетаньяху.

Блинкен также коснулся иранской проблемы, повторив обещание президента Джо Байдена поддерживать безопасность Израиля.

"Мы согласны с тем, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, и мы обсудили углубление сотрудничества в борьбе с попытками Ирана нанести ущерб стабильности в регионе и за его пределами", – сказал он.

Кроме того, госсекретарь упомянул об иранской помощи России и указал, что это на самом деле подчеркивает необходимость помощи Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни одна из стран официально не взяла на себя ответственность за взрывы в Иране. Однако атаки начались сразу после террористических актов в Израиле и в секторе Газа, в результате которых погибли многие израильтяне. Кроме того, 28 января состоялось заседание кабинета министров Израиля, на котором обсуждали теракты в Иерусалиме.

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