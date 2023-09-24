З призначенням Рустема Умерова у суспільства відродилась надія, що реформи у структурі Міноборони можливі, і міністерство буде працювати прозоро та ефективно на забезпечення потреб ЗСУ. Умеров – людина із хорошою репутацією, при чому у різних сферах і середовищах. І це при тому, що до призначення в МО він керував Фондом Держмайна, після роботи у якому дехто з його попередників стрибав із вікна, дехто – опинявся у Іспанії. Умеров же, пробув на посаді без скандалів, пішов гідно, на підвищення, заливши після себе, як кажуть, дієву, прозоро працюючу структуру. Що більш важливо для нас – це людина, що користується авторитетом у наших закордонних партнерів – як західних, так і з Ближнього Сходу, пише Олександр Аронець для censor.net..

Перші кроки міністра здивували всіх, адже він показав, що всерйоз налаштований на чистку цих авгієвих конюшень. Почав зі звільнення УСІХ!! заступників Резнікова, в тому числі Дениса Шарапова, викликавши певний шок – не тільки у самому міністерстві, але і у окремих чиновників з вищих кіл. І це потужний маркер, що показує настрій Умерова і наочно демонструє, що він прийшов явно не на "схеми". Адже добре відома ситуація, коли міністр працює лише вітриною, весільним генералом, а правлять бал заступники, яких йому призначають інші люди.

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Умеров, схоже, налаштований формувати свою команду із відомих військовим і суспільству людей. І цей намір міністра, як я сьогодні ще раз переконався викликає справжню істерику у тендерної мафії, що роками грілася на підрядах МОУ. Причини істерики на поверхні – схоже, з новою командою порішати не вдасться.

У п’ятницю на сайтах-зливних бачках і таких саме телеграм-каналах відбувся розгін чергової хвилі бруду проти членкині Громадської антикорупційної ради МОУ Дани Ярової з вимогою не призначати її заступницею міністра. Ціна питання надвисока, адже хвилю розганяли ні мало ні багато російський пропагнадон Соловйов і український нардеп, що знаходиться під санкціями США.

З Даною у мафії особливі рахунки. Вона, одна з тих осіб, які, що називається, зубами вигризали перехід МОУ від закритої системи прямих договорів на постачання харчування – до відкритих торгів Прозорро. Завдяки чому лише тільки на контрактах на постачання харчування було зекономлено більше 4,6 млрд грн. Завдяки переходу на відкриті торги стали неможливими сумнозвісні яйця по 17 гривень.

У кожної проблеми є, як відомо, прізвище/ім’я/по-батькові. І в цьому випадку теж біному Ньютону немає. Компанія Трейд Граніт Інвест, яка подала найбільшу кількість позовів по скасуванню торгів пов’язана із бізнесмена Андрія Адамовського та екс-чиновника уряду Януковича Владислава Якубовського. Ще один член групи – Олександр Грановьский наразі у бігах від НАБУ у Відні. Судовий тролінг конкурентів – один з характерних прийомів групи, що у минулі часи призводив до паралічу державних постачань і отримання групою монопольних умов у роботі з державними підприємствами. Однак цього літа Адамовський-Якубовський програли – і система постачань харчування військовим нарешті запрацювала прозоро.

Втім, група їх компаній залишається у контрактах МОУ. Зокрема, нещодавно той же Трейд граніт інвест отримав контракт на постачання харчів на 666 млн, інші компанії постачають паливо і паливо мастильні матеріали МОУ і мають великі плани щодо просування на ринку авіаційного палива. І наявність таких людей у контрактах МОУ викликає занепокоєння, адже кейси із минулого свідчать про те, що мова тут може йти не тільки про економічні загрози, але й про загрози безпеки. Адже, наприклад, саме компанії Адамовського-Якубовського були партнерами затриманого СБУ зрадника України Олександра Пономарьова і поставляли МОУ моторні масла його заводу, від яких зупинялися двигуни українських танків.

Група Адамовського-Якубовського дуже комфортно себе відчувала за міністра Резнікова, і, схоже, дуже занепокоєна приходом Умерова. І, судячи з сьогоднішньої "кампанії" справжній жах у колишніх "комодів" викликає можливе призначення реального представника суспільства – відомої волонтерки, яка вже продемонструвала, наскільки настирливо і принципово вона може діяти у Громадський антикорупційній раді.

Єдине, що незрозуміле – де інші проросійські телеграм-канали, як Резидент, із сітки каналів, що була визнана СБУ підконтрольною російському ГРУ? Усі минулі кампанії проти Ярової вели саме ці проросійські ресурси.

Ну, то не старайтеся, хлопці. Ви давно вже спалені.