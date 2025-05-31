'Или вы, или Путин': нардеп Гончаренко официально пригласил Трампа в Одессу

Народный депутат Украины и председатель Black Sea Security Forum Алексей Гончаренко публично пригласил президента США в Одессу. Приглашение Трампу передаст 70-й госсекретарь США Майк Помпео.

Видео дня

Об этом заявил инициатор и глава крупнейшего международного форума по безопасности Черноморского региона Алексей Гончаренко.

"Здесь, в Одесском оперном театре, где проходит наш форум, есть отдельная ложа для российских императоров. Она была создана, чтобы они могли наслаждаться оперой. И есть один человек, который очень хочет там сидеть – это император Путин. Но он этого не сможет сделать. Вместо этого я приглашаю на это место президента США Дональда Трампа. Тогда, когда будет достигнут мир, когда России здесь не будет, а Черное море станет безопасным", – заявил Гончаренко.

Отметим, Black Sea Security Forum – ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и главой которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В этом году Черноморский форум по безопасности объединил более 700 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2024 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.