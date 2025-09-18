Говорит о 'политическом преследовании': Шурма пытается заблокировать передачу данных с его телефона украинским следователям – СМИ

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма оказался в центре скандала после июльских обысков в его доме в Мюнхене. Следственные действия проводили немецкие правоохранители вместе с детективами НАБУ в рамках дела о коррупционных схемах в сфере "зеленого тарифа".

Видео дня

Об этом говорится в расследовании СМИ. Журналисты отмечают, что экс-чиновник через адвокатов пытается доказать немецкому следствию, что все это якобы "политическая расправа".

По данным медиа, Шурма также просит не передавать украинским органам данные с его телефона, изъятого во время обысков.

Издание пишет, что до обысков Шурма жил в пригороде Мюнхена, арендуя двухэтажный дом. После он переехал в Австрию, где проживает его брат Олег (эта страна, как известно, не выдает подозреваемых по коррупционным делам).

Что говорит сам Шурма

В своем посте в фейсбуке бывший чиновник заявил, что не скрывается и "выезжал и возвращался в Украину на законных основаниях". Он также обвинил украинских детективов в том, что они "ввели в заблуждение" немецкую правоохранительную систему, чтобы получить разрешение на обыск, "путем манипуляций в официальных документах".

Шурма отметил, что якобы не имеет статуса ни подозреваемого, ни обвиняемого, "хотя именно об этом сообщили немецкой стороне украинские детективы". Бывший заместитель председателя ОП утверждает, что полностью сотрудничает с немецкими правоохранительными органами и якобы передал немецким правоохранителям все гаджеты и пароли от них.

Что нашли во время обысков

В свою очередь, народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что во время обысков у Шурмы правоохранители нашли данные, которые "могут быть интересными не только для Украины, но и для европейских следственных органов". Нардеп отметил, что среди находок у его коллеги – информация о международных финансовых операциях, связи с госпредприятиями и даже детали об элитной недвижимости.

Что предшествовало

Деятельность Ростислава Шурмы в период его работы в ОП сопровождалась рядом скандалов. Большой резонанс вызвало проведенное командой Bihus.info расследование о "семейном подряде". Тогда выяснилось, что солнечные электростанции, совладельцем которых был брат Шурмы – Олег, получали оплату по "зеленому тарифу" несмотря на то, что... находились под российской оккупацией.

По данным "Укрэнерго", большинство станций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области, работают в несинхронном режиме с объединенной энергосистемой Украины с 1 июля 2022 года. И электроэнергия с них, скорее всего, не могла попасть на украинский рынок и не могла быть продана там.

"Гарантированный покупатель" должен оплачивать электричество, которое продает рынку. А вот оплата электричества, которое ГП не могло продать (из-за оккупации), соответственно, означает убытки для государственного предприятия.

Расследователи считают, что именно благодаря влиянию Ростислава Шурмы с июля 2022-го по июль 2023 года эти компании совокупно получили более 320 млн грн оплаты за электроэнергию по "зеленому тарифу".

По данным НАПК, на заседаниях Комитета 23 августа и 7 сентября 2022 года Ростислав Шурма фактически "заставил" "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подписать и утвердить в НКРЭКУ акты приема-передачи оказанных услуг по обеспечению увеличения доли производства электрической энергии за четыре месяца 2021 года и за два 2022-го.

Протокол о действиях Ростислава Шурмы НАПК передало в суд. В случае признания его виновным ему грозило не очень суровое наказание – штраф. Более неприятным было бы то, что его данные внесли бы в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Однако менее чем через месяц дело было закрыто судьей Печерского суда Светланой Шапутько. Кстати, само заседание было закрытым. Возможно, если бы дело рассматривали публично, результат был бы другим.

После увольнения из ОП в 2024 году Ростислав Шурма выехал в Германию (у него трое детей), семья осела в городе Штарнберг близ Мюнхена. И в июле 2025 года немецкие правоохранители по запросу НАБУ обыскали его дом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!