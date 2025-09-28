Главной целью Минских соглашений была остановка продвижения войск РФ по своей территории Украины, – Порошенко

Главной целью Минских соглашений было избежать полномасштабного вторжения России в Украину. Нужно было дипломатическое искусство, чтобы не имея козырных карт в руках, как любит говорить Дональд Трамп, то есть не имея по сути вооруженных сил, остановить продвижение вражеских войск по своей территории нашей страны.

Об этом сказал Петр Порошенко в интервью на телеканале "Прямой".

"Хочу всем напомнить, когда идея Минска появилась. Август 2014 года, вторжение регулярных вооруженных сил российской федерации на украинскую территорию. Были заведены 10 бригад и дивизий. Тысячи, десятки тысяч российских десантников, военнослужащих, танкистов. У нас не было вооруженных сил. У нас на расстоянии от Покровска, Иловайска до Киева не было ни одного батальона. У нас были две роты Национальной гвардии, которые хранили и прикрывали атомные электростанции. Все. И мы должны были остановить российское наступление", – сказал Порошенко.

"Это не были какие-то наемники, это были регулярные силы. И мы сразу в августе предоставили миру пленных российских десантников, захваченную боевую технику, танки, БМП, БМД и документы. Тогда они еще ездили с документами.

И путин оказался в ситуации, когда он должен был тогда еще это объяснять. И вот в условиях, когда у нас нет вооруженных сил, а против нас ворвались регулярные российские войска, которых не было чем останавливать, нужно было дипломатическое искусство, как Трамп говорит, не имея козырных карт в руках, остановить продвижение вражеских войск по своей территории", – напомнил Порошенко.

"Почему это стало возможным? Это был мощный месседж из Уэльса, из Кардифа, где проходил саммит НАТО, где впервые Украина на таком уровне участвовала непосредственно в саммитах, а не только в комиссии Украина-НАТО. И был очень мощный, непубличный месседж Путину, когда участники стран-членов НАТО, участники Большой Семерки донесли ему, что надо подписывать Минск. И первый Минск был подписан 5 сентября. Второй протокол на базе достижений 5 сентября был подписан 19-го. Для того, чтобы остановить наступательные действия, была определена территория по линии боестолкновения", – отметил пятый Президент.

"И что с того, что россия не выполнила взятых на себя обязательств? Интенсивность боев была снижена в десятки раз. Это дало нам возможность отдышаться и приступить к созданию Вооруженных Сил, к финансированию", – сказал Порошенко.

"А 12 февраля 2015 года почему путин думал, что это его успех? Потому что он публично заявлял руководителям государств, что 11 тысяч украинских военных, включая 128-ю бригаду, включая две моторизованные бригады, включая батальоны МВД, включая батальоны Нацгвардии попали в окружение и должны поднять белый флаг и сдаться на милость победителя, передав всю технику. Это было требование путина. И в результате блестящей Дебальцевской операции, тогда еще командир бригады, который за это получил героя, господин Шаптала, отдельные героические офицеры провели операцию, когда львиная часть была выведена из Дебальцево. А попали они в это только потому, что ФСБ договорились с отдельными руководителями подразделений, когда было открыто 2,5 километра фронта, который мог бы удерживаться", – напомнил Порошенко.

"Для путина это было неожиданностью, он в это не верил. Поэтому он говорит: хорошо, я готов на прекращение огня, но через 10 дней. Будучи убежден, что через 10 дней из украинских Вооруженных Сил ничего не останется. Мы говорим – нет. Через пять дней? Мы говорим – нет. В результате договорились, что через 48 часов", – сказал Порошенко.

Он также добавил, что это стало возможным благодаря координации с лидерами Германии и Франции.

"Первый ключевой принцип Минских договоренностей – уважение и подтверждение суверенитета и территориальной целостности Украины на всех участках. россия их не выполнила. Но это есть в соглашениях, под которыми стоит подпись российского посла. Вторая позиция – немедленный вывод всех иностранных войск с украинской территории. Следующая позиция – немедленный вывод всей техники, включая тяжелую. Следующая позиция – немедленное освобождение всех, кто был захвачен в плен. Следующая позиция – проведение выборов украинскими политическими партиями, украинской Центральной избирательной комиссией, украинскими СМИ", – напомнил Порошенко.

"Я не защищаю Минск. Это была вынужденная позиция, но безусловный успех дипломатов. Послушайте дипломатов, послушайте лидеров государств, послушайте всех, кто не заангажирован политически для объективной оценки. Прошло уже более 10 лет с Минских соглашений. Ну так сделайте лучше. Главная функция Минска – это избежание широкомасштабного вторжения", – сказал Порошенко.