Глава Европарламента Роберта Метсола побывала с визитом в Львове: дом украинцев в нашем Европейском союзе. Фото

Глава Европейского парламента Роберта Метсола в пятницу, 3 марта, прибыла с визитом в Украину. Она опубликовала фотографии из Львова, где приняла участие в конференции United for Justice. На мероприятии обсуждали, как привлечь Россию к ответственности за агрессию против украинского народа.

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Фото политика из Львова появились на ее официальном аккаунте в Twitter. Метсола назвала украинцев европейцами и отметила, что дом украинского народа – в Европейском союзе.

Жители Украины – это вдохновившие мир герои, подчеркнула глава ЕП.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, вдохновившим мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", – говорится в сообщении.

Во Львове Метсола также провела переговоры с главой Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Она отметила, что европейский и украинский парламенты будут продолжать сотрудничество.

"Будущее Украины – членство в Европейском Союзе. Мы с вами пройдем весь путь. Приятно снова увидеть своего друга Руслана Стефанчука. Сотрудничество между Европейским парламентом и украинским парламентом будет становиться крепче", – написала Метсола.

Стефанчук в Twitter также рассказал о деталях переговоров с главой ЕП. По его словам, особое внимание они уделили формуле мира, предложенной главой украинского государства Владимиром Зеленским для окончания войны.

"Поблагодарил за все принятые от 24.02.22 резолюции в поддержку Украины. Обсудили путь Украины в ЕС, шаги для ускорения нашей евроинтеграции. Уделили внимание формуле мира Владимира Зеленского. К поддержке этой инициативы Украина призывает мир", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский на конференции United for Justice во Львове заявил, что диктатор Владимир Путин и все его сообщники должны быть наказаны за их преступления против нашей страны. Они должны получить законные и справедливые приговоры.

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