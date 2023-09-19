От авторов 'Продай собаку – заплати за коммуналку': в Раде предлагают добывать электроэнергию с помощью велотренажеров в тюрьмах

В Верховной Раде Украины зарегистрировали "креативный" энергетический законопроект – "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно уменьшения срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с общественно полезной деятельностью, связанной с генерированием электрической энергии". Суть скандального закона состоит в том, чтобы электроэнергию генерировали заключенные на велотренажерах.

Автором идеи стал член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов и председатель подкомитета по вопросам социальной защиты и реабилитации лиц с инвалидностью и регулирование деятельности их предприятий и общественных объединений Сергей Гривко. Он и похвастался проектом закона на своей странице в Facebook.

"В пятницу был зарегистрирован один из моих креативных законопроектов под номером 10057. Его концептуальная суть проста. Мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенерационные установки. Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится. на 3 дня, но не больше 10 месяцев в год", – выдал Гривко.

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По его словам, за год заключенный может снизить срок заключения на 30 дней.

Более того, он считает, что это повлияет и на экономию содержания заключенного.

"Приблизительно до 8% (до 200 млн в грн). Этим законопроектом показываю альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые можно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры. Было бы круто увидеть тренажерный зал, который генерирует электроэнергию. Чтобы создать что-то новое, нужно действовать решительно, настойчиво, креативно и иначе! Все ресурсы ради победы! Теперь, слово за обществом! Спасибо команде за скорую реализацию!" – не скрывая гордости, добавил нардеп.

К слову, Гривко в свое время попал в скандал. Он выступил в качестве соинициатора скандального законопроекта №7351, который предоставлял право самостоятельно командирами убивать военнослужащих за неисполнение приказов и без каких-либо доказанных должным образом обстоятельств. Законопроект был оценен в СМИ как попытка восстановить смертную казнь в Украине.

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