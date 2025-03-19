'Где-то вышли, а в другом месте зашли': Зеленский прокомментировал информацию об активности ВСУ в Белгородской области РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отрицал окружение украинской группировки в Курской области, о которой ранее заявлял российский диктатор Владимир Путин, а также американский президент Дональд Трамп. Глава государства также прокомментировал информацию об операции на Белгородщине.

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Об этом Зеленский сказал вечером вторника, 18 марта, на встрече с журналистами. Президент подчеркнул, что украинские войска не находятся в "никаком окружении" на Курщине и контролируют ситуацию.

По словам президента, украинские военные будут находиться в Курской области до тех пор, пока эта операция потребуется. И не Путин определяет, когда украинским защитникам уходить.

На вопрос, проводит ли украинская армия операции в Белгородской области, о котором ранее сообщали российские телеграмм-каналы, Зеленский ответил, что Украина имеет право делать шаги на опережение во избежание российских ударов.

"После того, как Путин рассказывает, что наши ребята в окружении, – наши ребята стоят там на месте, показывая, что они не в окружении и что не Путин руководит, когда ребятам и куда отходить. Мало того… есть там операция – кому-то кажется, что кто-то побежал, а где-то в другом. ей территории мы можем делать все, чтобы сделать невозможными шаги Путина захватить наши еще дополнительные территории", – прокомментировал президент.

Зеленский добавил, что Украина увидела новое скопление российских войск в Курской области.

"Мы видим, что они хотят сделать, они хотят делать удары по Сумской области, Харьковской области, Запорожской области. Вот что мы видим. Так легко мы этого не дадим делать", – заявил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский сказал, какие жесты Путина будут свидетельствовать о реальном желании мира. Глава государства подчеркнул, что российский диктатор не демонстрирует подлинного стремления к миру, ведь даже не согласился на обмен военнопленными "всех на всех".

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