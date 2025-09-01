Гарантии безопасности и совместное производство дронов: Зеленский о договоренностях с премьером Португалии о договоренностях с премьером Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 1 сентября, провел телефонный разговор с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. Они обсудили наработки гарантий безопасности, участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и совместное производство дронов.

Зеленский и Монтенегру договорились, что команды детально проработают все возможности для такого сотрудничества. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Говорили об участии португальского бизнеса в восстановлении Украины и о совместном производстве дронов. Договорились, что наши команды детально проработают все имеющиеся возможности для такого сотрудничества. Пригласил господина премьер-министра приехать в Украину с визитом", – написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Португалия помогает Украине с самого начала полномасштабной войны и поблагодарил за всю оказанную поддержку, в частности за оборонную помощь и финансирование Школ Супергероев.

Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с Луишем Монтенегру дипломатическую работу и наработки гарантий безопасности. Президент надеется, что Португалия внесет вклад в пункты обеспечения безопасности, которые будут рассматривать на заседании коалиции желающих в четверг, 4 сентября.

"В четверг состоится заседание Коалиции желающих, на котором мы обсудим подготовленные пункты обеспечения безопасности. Рассчитываем на участие Португалии в них. Одним из главных компонентов гарантий безопасности мы видим членство Украины в Евросоюзе. Согласились, что на этом пути нельзя допустить разделения между Украиной и Молдовой", – отметил Зеленский.

Как Португалия помогает Украине в войне с Россией

В мае прошлого года Украина и Португалия подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Оно предусматривает предоставление военной помощи, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, гуманитарную поддержку, санкции против России и привлечение агрессора к ответственности.

В рамках соглашения по безопасности Португалия взяла на себя обязательства по 10 пунктам:

- Предоставление Украине вооружения и военной техники.

- Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе

- Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

- Обучение и тренировка украинских военных.

- Санкции против России и ее сторонников.

- Невоенная безопасность и гражданская защита.

- Разминирование украинских территорий.

- Защита критической инфраструктуры.

- Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

- Привлечение России к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза публично заявил, что политика Дональда Трампа в вопросе войны России против Украины фактически играет на руку Москве. Он отметил, что Трамп действует как "российский актив", поскольку способствует Кремлю в войне против Украины.

