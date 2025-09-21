Гарантии безопасности для Украины должны означать готовность воевать против России, – Стубб

В рамках гарантий безопасности для Украины западные государства, которые к ним присоединятся, должны будут воевать с Россией в случае нового нападения Москвы. Без этого такие гарантии не будут достаточно сильными, а следовательно – не смогут сдержать Кремль от новой агрессии.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в комментарии Guardian. Он убежден также, что Россия не может иметь права вето относительно формата будущих гарантий безопасности для Украины.

Какими Стубб видит гарантии безопасности для Украины

Президент Финляндии убежден, что гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются "Коалицией желающих", сработают только тогда, если будут предусматривать вступление стран-гарантов в войну с Россией в случае ее нового нападения. Ведь полумеры Москву не остановят, считает Стубб.

"Гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором. Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным. А это также означает стратегическую коммуникацию, поэтому мы не создаем гарантий безопасности в воздухе, а создаем реальные гарантии безопасности, и Россия это знает", – подчеркнул глава Финляндии.

Готовность воевать Стубб считает сутью гарантий безопасности по определению. Без этого любые гарантии будут бессмысленными. И такая позиция, отмечает Guardian, идет вразрез с позицией большинства европейских столиц, предпочитающих предлагать поддержку Украине с одновременной минимизацией риска прямого конфликта с РФ.

Стубб подчеркнул, что гарантии безопасности вступят в силу исключительно после достижения Россией и Украиной соглашения о завершении текущей войны. Впрочем, уверен он, РФ не будет иметь права вето относительно формата таких гарантий.

"Россия абсолютно не имеет права голоса относительно суверенных решений независимого национального государства... Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное", – подчеркнул президент Финляндии.

Guardian отмечает, что на протяжении последних месяцев Стубб смог установить тесные отношения с президентом США Дональдом Трампом – не в последнюю очередь, благодаря умению играть в любимую игру американского лидера – гольф. Поэтому президент Финляндии сейчас играет важную роль в коммуникации Трампа и европейских лидеров и, как признается сам, регулярно общается с президентом США.

По словам президента Финляндии, Трамп начинает терять терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина, но пока резкие слова Трампа в адрес хозяина Кремля не воплотились в действия, а ряд установленных им сроков для достижения прогресса в заключении мирного соглашения прошли без особых дальнейших действий. Зато Трамп расстелил для Путина красную дорожку на Аляске в прошлом месяце.

Стубб сказал, что, по его мнению, определенный прогресс в деле завершения войны все же достигается. Однако, по его словам, "это не большая махинация, это шаг за шагом". На вопрос о том, наступит ли момент, когда Европа должна признать, что США не является надежным союзником в переговорах по Украине, президент Финляндии признался, что его страна не имеет другого выбора, кроме как пытаться как можно больше дружить с администрацией Трампа.

"Я думаю, что это обязанность президента Финляндии — ладить с президентом Соединенных Штатов, кем бы он ни был. Внешняя политика всегда основывается на трех столпах. Это ценности, интересы и власть. Малые государства имеют только ценности и интересы... но мы можем иметь влияние вместо власти. Взаимодействие лучше, чем разъединение, при любых обстоятельствах", — отметил Стубб.

Гарантии безопасности для Украины без участия США президент Финляндии считает недееспособными. Однако проблема заключается в том, что никто до сих пор так и не понял, какие обязательства в рамках таких гарантий может взять на себя Вашингтон.

Впрочем, Стубб не видит высоких шансов для завершения войны России против Украины в ближайшем будущем. Путин продолжает отказываться от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предпосылкой для такой встречи в Кремле называют выполнение Украиной многочисленных российских требований, а местом проведения там выбрали Москву.

И заставить Путина сесть за стол переговоров сейчас – не очень реалистичная задача.

"Эта война слишком большая, чтобы он ее проиграл. Он, пожалуй, совершил самую большую стратегическую ошибку в новейшей истории, безусловно, со времен окончания холодной войны, и он потерпел неудачу во всех своих стратегических целях. Это вопрос, когда он сядет за стол переговоров, надеюсь, раньше, чем позже, но сейчас я достаточно пессимистично настроен", – подчеркнул Стубб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Стубб объяснил, почему не видит будущего в России. Это государство, подчеркнул он, построено на руинах империи, а его население сохранило империалистические идеи и амбиции. Такая идеология продвигается на уровне государства, что не добавляет безопасности соседям монструозно большого государственного образования под названием Россия.

