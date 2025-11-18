Франция готова изготавливать истребители для Украины, но есть проблема: в WSJ раскрыли подробности

В понедельник, 16 ноября, президенты Украины и Франции, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон, подписали декларацию о масштабном усилении украинской авиации и противовоздушной обороны. Однако финансирование этого дела вызывает сомнения.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Собеседники издания предполагают, что ни Украина, ни Франция не смогут профинансировать создание новых истребителей Rafale.

Кто заплатит за Rafale для Украины

В Париже рассчитывают, что Евросоюз возьмет на себя часть расходов, однако действующих программ по состоянию на сейчас недостаточно. Французские чиновники настаивают на том, чтобы в Брюсселе разработали долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы.

Сейчас в ЕС рассматривают вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро из замороженных российских активов. Однако этот вопрос имеет юридические и политические сложности.

В частности аналитики предполагают, что французская компания Dassault Avionics уже не может принимать новые заказы из-за нагруженности. Ее производственные мощности не смогут быстро выпускать новые машины.

Напомним, во время своего визита во Францию Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали Декларацию о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной оборонного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, десятилетнее соглашение позволяет Украине покупать французскую военную технику, а также в нем предусмотрен пункт о совместной разработке новых проектов между оборонными отраслями Киева и Парижа.

