Евросуд признал неправомерность санкций против Богуслаева, – адвокат Кравец

Европейский суд справедливости признал неправомерными санкции против бывшего гендиректора "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Сами санкции в ЕС еще продолжают существовать, однако в ближайшее время ожидаются новости по этому поводу.

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Об этом заявил адвокат Богуслаева, глава АО Кравец и партнеры Ростислав Кравец.

Адвокат пояснил, что санкции в Украине были введены в связи с тем, что Украина обратилась в Совет Европы, и после этого в Европе их ввели, после этого, исключительно на основании того, что в Европе введены санкции, они были введены в Украине.

"Никаких доказательств его виновности или неправомерной деятельности до сих пор не найдено. Антиконституционный ВАКС принимал свои решения по иску Минюста о конфискации в связи с введенными санкциями исключительно на основании выборочных НСРД, в то же время стороне защиты не дали разрешения на предоставление других НСРД, к законности которых вообще есть вопросы.

Недавно выяснилось, что и двигатели, которые по слухам поставлялись в РФ, все находятся в Китае. То есть все доказательства – выборочное НСРД и слухи. Кроме того, сама норма о конфискации в Законе о санкциях, появилась значительно позже чем инкриминируемые генеральному конструктору действия", – отметил Кравец.

Он добавил, что в результате отмены первичного решения, сами санкции в ЕС еще продолжают существовать: "Сейчас они продолжении и это продолжение отмененных сегодня санкций так же обжаловано. Поэтому ожидаем в ближайшее время еще одно положительное решение по окончательной отмене санкций".

Кроме того, как отметил адвокат Богуслаева В.А. 11 июня 2025 года в Соломенском районном суде Киева в судебное заседание по делу, несмотря на обещания стороны обвинения, ни один свидетель не явился, а прокурор не смог объяснить причины этого. Судебная коллегия отреагировала на ситуацию, отметив неэффективную работу прокуроров и предупредила о возможности обращения к руководству Генеральной прокуратуры в случае дальнейших проволочек.

Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR установили затягивание процесса, отсутствие надлежащей подготовки стороны обвинения и игнорирование уязвимого состояния подозреваемого, который имеет инвалидность и находится под стражей более 3,5 лет. Такие действия создают риски нарушения статей 3 и 6 Европейской конвенции по правам человека.

Кроме того, это дает обоснованные подозрения в злоупотреблении механизмом содержания под стражей как средством психологического или физического давления.

Ссылка на выводы Мониторинговой миссии IAC ISHR.