'Европейская солидарность' инициирует изменения к законам об олигархах и Конституционном Суде, – Ирина Геращенко

Заключение Венецианской комиссии по антиолигархическому закону и закону о Конституционном Суде доказывает, что власти под прикрытием евроинтеграции пытаются использовать институты как инструменты для борьбы с оппонентами. "Европейская солидарность" готовит изменения к этим законам.

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Об этом заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на брифинге. Она напомнила, что Венецианская комиссия призвала срочно привести эти законы в соответствие с европейскими нормами и стандартами.

Народная депутат подчеркнула, что так называемый антиолигархический закон и закон о формировании Конституционного суда монобольшинство протягивало без вывода Венецианской комиссии, что в конечном итоге привело к многочисленным замечаниям и изменениям, которые срочно нужно внести.

"Есть безответственная позиция монобольшинства, которая, по сути, ставит сегодня под угрозу начало официальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. В отношении антиолигархического закона есть разгромное заключение Венецианской комиссии. Наша фракция настаивала, что борьба с олигархами – это борьба с монополистами, монополиями. быть усиление Антимонопольного комитета, а не создание "расстрельной тройки" в виде СНБО, которая будет в ручном режиме каждого неугодного ей украинца определять олигархом", - отметила она.

Геращенко подчеркнула, что "Европейская Солидарность" готовит изменения к этим законам, чтобы сделать их соответствующими европейским нормам.

Она подчеркнула, что в законе о Конституционном суде должна быть предусмотрена система независимого отбора квалифицированных судей, как это было сделано при отборе судей Высшего Антикоррупционного Суда.

"Европейская солидарность" зарегистрировала изменения, на которых мы будем настаивать, чтобы не переголосовать, не переписывать, не выглядеть смешно в глазах наших партнеров. Совещательная группа экспертов должна быть сформирована из 7 представителей - 4 с ним должны составлять те кандидатуры, которые предлагаются нашими международными партнерами, имеющими соответствующий опыт и полную независимость", - сказала народная депутат.

"Мы пытаемся ограничить эту группу экспертов от влияния Президента, его офиса, Верховной Рады и т.д. Потому что сейчас закон, который предлагают "Слуги" – это 6 экспертов, полностью формируемых Офисом Президента, назначаются Президентом, парламентом, очевидно, что монобольшинство будет только их продвигать", – добавила она.

"Должно быть 7 представителей, которые несут полную ответственность за кандидатов, которых они рекомендуют к рассмотрению в качестве судей Конституционного суда. И никаких заместителей, заместителей здесь быть не может. Должна быть абсолютно прозрачная процедура избрания судей Конституционного Суда и этот суд должен быть независимым" , – убеждена Ирина Геращенко.

Сопредседатель фракции также отметила, что международные партнеры призывают вернуть декларирование чиновников.

"Видим, сколько здесь есть злоупотреблений. Наша команда активно работает в рабочей группе по доработке этого закона, учитывая реалии времени. Потому что нужно решить, что делать с людьми на оккупированных территориях, остающимися там чиновниками. Есть проблема с людьми, которые потеряли". все имущество. Эти вопросы должны быть решены на период военного времени, но декларирование должно вернуться», – говорит Геращенко.