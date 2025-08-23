"Могучая кучка" лидеров ведущих стран Европы (почему-то без ключевой страны – Польши) вместе с Президентом Зеленским собрались в Белом доме у Трампа о чем-нибудь поговорить. Говорить с Трампом о чем-то конкретном бессмысленно по двум причинам: первая – он забудет на следующий день, вторая – он ничего не сделает о чем договорились.

Все они слетали за океан зря. Тем не менее, продолжаются какие-то переговоры между Киевом и Вашингтоном о безопасности Украины. Сильные мира сего создают иллюзию и прежде всего для своего народа, что они обеспокоены их судьбами как в Европе, так и в Америке, хотя на самом деле все наоборот. Вопрос очень простой: "Где деньги, Зин?". На него такой же простой ответ: Несмотря на санкции и другие "жесткие меры" против агрессора, Европа продолжает покупать у россии в обход этих санкций нефть, газ, металл, древесину и прочее необходимое для их экономики сырье. Мы уже молчим про Индию и Китай, где прямым текстом сказали, - если это делаете вы, то почему хотите запретить делать нам? Совершенно логично.

Короче говоря, решение проблемы войны и мира в Украине напоминает басню Крылов, - Воз и ныне там, поскольку его хотят вытянуть лебедь (Украина), рак (Европа) и щука (Америка). Европа и Америка должны были понять еще года два назад, что с Россией договариваться о чем-то бесполезно и опасно. В 1994 году в Будапеште уже один раз договорились. Проблема безопасности Европы, ставшая глобальной, и прекращение войны с неонацистской россией решается лишь одним путем – полной экономической и политической ее изоляцией.

Большая ошибка думать, что Китай является другом россии, если продает ей кое-какие компоненты двойного использования. Там лишь косвенно заинтересованы в этой локальной войне, как инструменте ослабления россии. Также и в Индии. Чем слабее россия, тем выгодней будут контракты на покупку ее природных ресурсов. Европа тоже не против полакомиться российскими недрами, однако "и хочется и колется". Все это будет продолжаться до тех пор, пока где-то что-то не лопнет или не взорвется.

За три года войны мы не далеко ушли. Россия хапнула юг Украины, хотя этого можно было избежать, и не сильно далеко продвинулась на Донбассе. Сил на дальнейшую экспансию у нее просто нет. Она может только забрасывать ракетами и БПЛА Украину и от этого страдают и гибнут рядовые граждане, а не представители власти и элиты. Ни Европа, ни Америка, ни даже на Банковой не понимают – что делать дальше? Для Москвы и всей россии война стала неотъемлемой частью жизни. Никто из тех, кто сидел в Овальном зале Белого дома с Трампом, почему-то не решился задать следующий вопрос американскому президенту: "В россии практически каждый день по всем центральным телеканалам говорят о необходимости уничтожения Украины и ее народа, а это больше 30 миллионов. Они хотят уничтожить не правительство Украины, а именно народ. Фактически это объявленная политика российской власти и ее лидера. В политологии она называется "геноцид". Вы имеете намерение договориться о мире с главой неонацистского государства, где этот мир громогласно отвергается. Можете нам объяснить – каким образом вы способны повлиять на Путина, если на него не может повлиять никто, даже господь Бог?". При этом показать 2-х минутный ролик из передач Соловьева или Мардана с переводом на английский, чтобы видела вся пресса, собравшаяся в зале. И в этом случае баснописец Крылов оказывается прав: "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь".