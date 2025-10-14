Евгений Магда: Черкасская область может стать примером консолидации власти в условиях роста российских атак

В условиях усиления российских ракетных и дроновых атак кадровые изменения в органах власти нужны как на центральном, так и на местном уровнях, считает политолог Евгений Магда.

Эксперт подчеркнул, что после серии атак на Черкасскую область нужны "неординарные шаги по консолидации патриотов и государственников". По его мнению, регион может стать примером обновления управленческой команды и эффективного взаимодействия между властными структурами.

Политолог, в частности, отметил деятельность председателя Черкасского областного совета Анатолия Подгорного, который на этой должности более пяти лет последовательно работал на развитие области и приложил огромные усилия к тому, чтобы Черкасская область устояла в первые годы полномасштабной агрессии РФ.

"Анатолий Подгорный эффективно взаимодействовал с различными депутатами областного совета, опираясь прежде всего на поддержку родной для него политической силы – партии "Черкащане". Ее представительство в областном совете наиболее многочисленное, поэтому сотрудничество с председателем облсовета было вполне логичным", - отмечает Магда.

Сейчас, добавил политолог, Анатолий Подгорный принял непростое, но достойное решение – завершить свою работу на посту председателя совета. И фракция "Черкащане", которая его выдвинула, готова стать базисом для государственной коалиции в Черкасском областном совете.

Евгений Магда также подчеркнул, что председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, имея военный опыт, "эффективно координирует работу региона" и заинтересован в быстром избрании нового руководителя облсовета для сохранения управляемости области перед стартом отопительного сезона.

В то же время эксперт раскритиковал попытки городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко "превратить процесс избрания председателя областного совета в политическое соревнование". Однако, отмечает Магда, анализ состава Черкасского областного совета демонстрирует, что в нем нет антигосударственных сил, и поэтому депутаты должны действовать прагматично и оперативно.

"Договориться "на берегу" и оперативно принять весомое кадровое решение – не просто признак мудрости, а способность войти в историю. Да, я не ошибаюсь, ведь в Черкассах могут реши вопрос ротации в руководстве местной властью первыми после решения Верховной Рады 8 октября этого года о непрерывности работы местных органов власти до завершения военного положения", – резюмирует Евгений Магда.