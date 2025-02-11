'Это вопрос безопасности и денег': Зеленский объяснил важность недопущения России к украинским редкоземельным металлам

США могут получить приоритетный доступ к украинским природным ресурсам, в частности, к редкоземельным металлам, которые играют стратегическую роль в современной промышленности. И не в интересах Соединенных Штатов, чтобы эти ресурсы попали в руки страны-агрессора России.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian. По его словам, у Украины самые большие запасы урана и титана в Европе.

Президент подчеркнул, что "не в интересах Соединенных Штатов", чтобы такие ресурсы оказались под контролем России и потенциально попали в Северную Корею, Китай или Иран.

Но дело не только в безопасности, есть финансовый стимул для США.

"Мы говорим не только о безопасности, но и о деньгах. Ценные природные ресурсы, в которые мы можем предложить нашим партнерам новые возможности для инвестиций. Для нас это создаст рабочие места, для американских компаний это принесет прибыль", – отметил Зеленский.

Глава государства в интервью также сообщил, что обсудил этот вопрос с Дональдом Трампом еще в сентябре 2024 во время встречи в Нью-Йорке. Теперь он планирует вернуться с более "подробным планом", который будет включать возможности для американских компаний как в процессе послевоенного восстановления Украины, так и в добыче украинских природных ресурсов.

Зеленский подчеркнул, что для безопасности Украины крайне важно, чтобы американская военная поддержка продолжалась. По его словам, без США гарантии безопасности для Украины не могут быть полными.

Президент привел пример американских систем ПВО Patriot.

"Только Patriot может защитить нас от всех видов ракет, только Patriot. Существуют другие системы, но они не могут обеспечить полную защиту. Так что даже из этого маленького примера можно увидеть, что без Америки гарантии безопасности не могут быть полными", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в интервью изданию Reuters Зеленский сказал, что Россия захватила украинские полезные ископаемые на триллионы долларов, но Украина остается на первом месте по объему титана и урана. Захваченные украинские ресурсы Россия может поставлять своим партнерам, в частности, Северной Корее, Ирану.

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