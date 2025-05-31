'Это не пешка, которой можно пожертвовать': США не бросят Украину в борьбе с РФ, – бывший госсекретарь Майк Помпео

Соединенные Штаты Америки не позволят себе бросить поддержку Украины. Об этом заявил 70-й государственный секретарь США Майк Помпео во время второго международного форума по безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

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По его словам, Штаты просто не могут себе позволить в какой-то момент оставить Украину без поддержки, поскольку это будет преследовать их всю дальнейшую историю.

"США не могут выйти, вернуться и уйти, решайте здесь все самостоятельно. Это будет преследовать нас всю дальнейшую историю. И если проводить параллель с шахматной игрой (которая является символом Black Sea Security Forum – Ред.), то мы точно не расцениваем Украину как пешку, которой можно пожертвовать. Так не будет", – заявил Майк Помпео.

Отметим, Black Sea Security Forum – ежегодный международный форум по безопасности, инициатором и главой которого является народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

В этом году Черноморский форум по безопасности объединил более 700 гостей со всего мира, в частности политиков, дипломатов, послов и аналитиков. Как и в 2024 году, Форум посвящен решению наиболее актуальных вызовов безопасности, экономических и политических вызовов в Черноморском регионе.