Прошел один год и девяносто восемь дней войны. В отсутствии каких-то изменений на фронте, я внимательно слежу за рейдами российских партизан вглубь территории Белгородской области и без всякого удивления узнаю, что для уничтожения этих партизан российские генералы легко стреляют из пушек и бросают авиационные бомбы на российские же города.

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Разумеется и партизаны тоже не лыком шиты и тоже стреляют по этим городам не из рогаток. В результате, гибнут, в том числе, и мирные жители. Так война вернулась туда, откуда она пришла на украинскую землю - в Россию…

У меня нет никакого злорадства - лишь только констатация факта. Хоть зло, хоть добродушно, но радоваться тут нечему. Расширение географии войны не может радовать.

Впрочем, это расширение было вполне предсказуемо и даже неизбежно.Но я не могу скрыть своего злорадства, наблюдая за перепалкой вагнеровцев с кадыровцами. Вот такое я люблю! Это настоящая гойда! Кстати, а куда делся автор шняги про "гойду"? Где этот бравый русский милитарист Иван Охлобыстин? Помнится больше года назад он все на фронт рвался, говорил: вот зубы вылечу и только вы меня видели! Мигом на передовой окажусь!

И? Что случилось? Чего затих? Киксанул? Нет, ему ссы в глаза - божья роса. Он теперь рассуждает о достоинствах Ивана Урганта перед Максимом Галкиным, ругает реформы бывшего министра обороны РФ Сердюкова и пророчит России "осознание ошибок либерализации 90-х и процветание". О своем обещании ехать на войну он забыл. Или все еще зубы лечит? В общем, на этот счет он нам никаких пояснений не дает. Такая, понимаешь, гойда вырисовывается…

Но вернемся к конфликту вагнеровцев и кадыровцев. Все, наверное, видели ролики и письма которыми обменялись приближенные Кадырова и командиры ЧВК "Вагнер".

Сначала Герой России Пригожин в очередной раз поругал руководство МО РФ и высказался как-то неуважительно о батальоне "Ахмат".

На это Герой России Адам Делимханов возмутился тем, что говорит Пригожин на своих пресс-конференциях в турне по стране, попенял ему большими потерями личного состава в Бахмуте, выразил недовольство нелицеприятными словами Пригожина о подразделении "Ахмат" и забил ему стрелку.

На это Делимханову ответил Герой России, командир ВЧК "Вагнер" с позывным "Зомби". Он сказал, что ЧВК "Вагнер" будет защищать честь своего начальника и не позволит ее пачкать.

Тогда в полемику вмешался Герой России Магомед Даудов и назвал Пригожина "блогером" и тоже забил ему стрелку. В ответ еще один Герой России, самый главный командир ЧВК "Вагнер" Уткин (позывной "Вагнер") ответил Даудову, что сам он "тик-токер" и сказал, что готов встретится с ними где угодно. Он также напомнил, что они уже встречались в обеих чеченских войнах, где они время от времени были врагами.

Давненько чеченцы не конфликтовали с блатными. Но война расковыряла и эту болячку. Похоже, надо запастись поп-корном и колой: эта давно забытая война 90-х - возвращается! В прошлый раз они сыграли вничью. Интересно, чья в этот раз возьмет?Короче, если путинским частным армиям не мешать, они без всякого участия ВСУ сами друг дружку перережут. Характерно, что оба босса этих ОПГ хранят олимпийское спокойствие и в конфликт практически не встревают.

Разве что Пригожин, вполне миролюбиво сообщил, что не видит в своих словах о подразделениях "Ахмат" ничего предосудительного. "Что же касается моего местоположения, то все участники этой дискуссии прекрасно знают мои, в том числе закрытые, специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться".

Все это мне напоминает бесконечные стрелки, которые забивали друг другу д’Артаньян, Атос, Портос и Арамис. Вот кого косплеит новое путинское служилое дворянство! Короче, делайте ставки господа: будет стрелка или нет? Если будет то когда и где? Разойдутся миром или начнется пальба? Кто кого победит? У кого какая деляна останется? Видите, как интересно! Тут уж не до Украины, честное слово. Какая Украина? Тут серьезные пацаны друг другу предъявы кидают. На кону вопросы чести!

Вот под такой аккомпанемент ЧВК "Вагнер" уже на 99% покинула Бахмут и передала позиции российской армии. Во всяком случае так сказал Пригожин. Вышли вагнеровцы на передышку и доукомплектование. А это значит, что теперь у них есть время спокойно и вдумчиво побеседовать с гордыми джигитами.

Я за то, чтобы они по максимуму перестреляли друг друга. Это будет большая победа дела мира во все мире. Даже Шойгу, наконец, вздохнет спокойно. да и Залужному будет одной (вернее - двумя) заботой будет меньше.

Госсекретарь США Энтони Блинкен изложил сегодня, во время визита в Финляндию, официальную позицию США относительно вторжения России в Украину. Он осудил те мирные инициативы, которые помогают узаконить захват Россией украинской территории. Он считает, что "справедливые и прочные" усилия должны касаться ответственности агрессора и восстановления Украины.

Блинкен предсказал, что в ближайшие недели и месяцы некоторые страны будут призывать Россию и Украину к прекращению огня. Для того, чтобы любые мирные усилия были долгосрочными, по его мнению, требуется "полное участие и согласие" Украины. Такие усилия должны поддерживать реконструкцию и восстановление Украины, а Москва должна будет заплатить свою долю.

"Прекращение огня, которое просто замораживает существующие линии фронта, позволит Путину консолидировать контроль над территорией, которую он захватил, а затем отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать. Это – несправедливый и непрочный мир, – сказал Блинкен. – Это узаконит захват Россией земель, вознаградит агрессора и накажет жертву".

А вернувшийся в Пекин спецпосланник Си Цзиньпина Ли Хуэй высказался в том духе, что в результате его турне по европейским столицам никакого прогресса в разрешении российско-украинского конфликта достичь не удалось.

И вот что я вам скажу. Я плохой военный аналитик и вообще ничего не смыслю в геополитике (более того, я считаю ее лженаукой, наравне с алхимией и политологией). Но по моему мнению, война будет продолжаться до тех пор, пока одна сторона не победит другую. Этот конфликт не предполагает мирной развязки. У него нет компромиссного решения.

Разумеется, меня это совершенно не радует. Но надо смотреть на ситуацию без иллюзий и понимать, что одна из сторон должна победить, а другая - проиграть. В мире нет такой силы, которая могла бы остановить эту схватку. Она может закончится только нокаутом одного из соперников.

И я верю, что враг будет разбит и победа будет за нами. Потому, что наше дело - правое. Слава Украине!