Как отличить беженцев от "экспорта терроризма"?

Уже понятно, что многие не отличают террористов от палестинцев, но судя по чертам расизма в сторону евреев это не "недоразумение", это умышленная политика "экспорта терроризма".

Дальше будет хуже, и если не будет ответной реакции на эти протесты, а будет желание переждать или подыграть настроениям, то в следующий раз прятаться дома будут европейцы. Похоже мир сходит с ума и это плохо кончится.