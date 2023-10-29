Блог | Если мир не отреагирует на протесты палестинцев, прятаться в своих домах придется европейцам
Как отличить беженцев от "экспорта терроризма"?
Уже понятно, что многие не отличают террористов от палестинцев, но судя по чертам расизма в сторону евреев это не "недоразумение", это умышленная политика "экспорта терроризма".
Дальше будет хуже, и если не будет ответной реакции на эти протесты, а будет желание переждать или подыграть настроениям, то в следующий раз прятаться дома будут европейцы. Похоже мир сходит с ума и это плохо кончится.
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