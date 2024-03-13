'ЕС' призвала Стефанчука немедленно возобновить работу Верховной Рады

Парламент воюющей страны не может собираться раз в месяц. Председатель Верховной Рады должен неукоснительно выполнять свои конституционные полномочия и немедленно возобновить работу высшего законодательного органа.

Об этом говорится в обнародованном заявлении фракции "Европейская солидарность".

Статья 88 Конституции Украины четко определяет полномочия председателя ВР и его заместителей, которые должны вести заседание Верховной Рады Украины и организовывать работу парламента, координируют деятельность ее органов. Статья 84 Конституции определяет, что заседания Верховной Рады проводятся открыто, а ее решения принимаются исключительно на пленарных заседаниях путем голосования", – подчеркнули в заявлении.

Но отметили, что "фракция "Европейская Солидарность" публично обращается к председателю ВР с требованием неукоснительного выполнения своих конституционных полномочий и призывает немедленно вернуть работу высшего законодательного органа к требованиям закона и регламента".

"Для нынешнего руководства ВР уже традицией стало оправдывать свою непрофессионализм и бездействие условиями военного положения. Военным положением оправдывают закрытые заседания парламента, недопуск журналистов в ВР, передачу канала "Рада" в аренду частной фирме Банковой "Кинокит", препятствование деятельности оппозиции, блокирование депутатов, запрет на командировку, отсутствие часа вопросов к правительству, неспособность вовремя объявить запросы и сформировать актуальную повестку дня парламента. Но теперь военным положением оправдывают фактическую ликвидацию пленарных заседаний и проблемы со созывом сессии. Что свидетельствует об организационной несостоятельности председателя Верховной Рады обеспечить работу ВР", – написали в заявлении.

В "ЕС" добавили: "На прошлой неделе было отменено пленарное заседание, на котором должны рассматриваться важные законопроекты, следующая неделя также должна быть пленарной, но планируют отменить и эти пленарные заседания из-за командировок руководства ВР. Попытки переложить с больной головы на здоровую, что вроде бы оппозиция хочет ставить на обсуждение поправки к законопроектам, не выдерживают никакой критики. Это работа депутатов – подавать и рассматривать поправки в комитетах и на пленарных заседаниях, чтобы усовершенствовать законопроекты".

"В марте парламент соберется на один день, чтобы проголосовать несколько постановлений и ратификаций", – сообщили в заявлении.

В "ЕС" подчеркнули: "В настоящее время не рассмотренным остается законопроект о запрете московских попов, не готовый ко второму чтению законопроект о мобилизации, законопроекты, необходимые для получения пакетов помощи от МВФ, блокируются инициативы оппозиции, в частности, создание ВСК по состоянию фортификационных сооружений ".

"Украинцы на фронте и в тылу не понимают такого бездействия ВР. И ожидают от парламента воюющей страны быть ответственным и адекватным вызовам времени", – говорится в заявлении.

В заявлении фракции "Европейская солидарность" написали: "Мы требуем от руководства ВР немедленно вернуться к нормальной работе парламента, минимум двух пленарных недель в месяц, часа вопросов к правительству, прозрачности и выставления деятельности, вернуть в ВР журналистов, прекратить блокировать межпарламентскую деятельность, адекватно формировать повестки дня пленарных заседаний".

И добавили: "Мы требуем, чтобы следующая неделя, как и было заранее спланировано и анонсировано депутатам, была пленарной. Чтобы 20-22 марта мы рассмотрели законопроект о запрете московской церкви, создание ВСК по состоянию фортификационных сооружений, законопроекты о бизнес-климате, другие насущные проекты".

"Парламент воюющей страны не может собираться раз в месяц. Даже в марте-апреле 22 года мы работали более эффективно!", - написали в заявлении.

В "ЕС" отметили: "Не дадим ОП, по указанию которого нивелируется парламент, обесценить законодательный орган".

"Поэтому – следующая неделя должна быть пленарной! Если председатель ВР едет в командировку, заседания должны провести его заместители", – написали в заявлении.

В "ЕС" добавили: "Призываем все фракции Верховной Рады присоединиться к позиции "ЕС" и настаивать на возвращении ВР к нормальной работе!"