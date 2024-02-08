Электронное голосование через Дію: новейшие технологии или угроза нацбезопасности, манипуляций и потери личных данных

Вопрос организации первых послевоенных выборов в Украине уже обсуждается, как и способы голосования.

Планы Украины по цифровой трансформации были амбициозные. Например, до февраля 2022 года они предусматривали применение интернет-голосование на всех выборах и референдумах.

При этом у Украины все еще нет необходимой технологической инфраструктуры для проведения эффективного Е-голосования. Как пример – сбой во время голосования через Дію за победителя Нацотбора на Евровидение. Существует и высокий риск кибератак, особенно в контексте войны с Россией, которая уже неоднократно продемонстрировала, что может нанести большой вред. Чего стоит только атака на "Киевстар".

Новейшие технологии имеют много преимуществ, но всегда нужно учитывать риски. Потенциально привлекая таким шагом молодежь, мы лишаемся значительной части активных избирателей – пожилых людей, которые зачастую не умеют пользоваться смартфоном или вообще его не имеют.

О том, нужно ли Украине электронное голосование, – в материале OBOZ.UA.

Амбициозные планы

Идеи электронного голосования витают в Украине давно. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в 2011 году. Более актуальной тема стала при президентстве Владимира Зеленского. В правительстве даже появился вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, планировавший уже на очередных президентских выборах возможность голосования онлайн.

В начале обсуждалась возможность провести пилотное интернет-голосование на местных выборах в 2020 году. Но определенное сопротивление общественности притормозило это направление.

Через два года после полномасштабного вторжения РФ тему Е-голосования снова активно запускают в информационное пространство страны. Мол, идея и так хороша, а теперь ее реализация поможет привлечь к выборам миллионы украинцев за границей.

Михаил Федоров в интервью украинским СМИ прокомментировал возможность проведения выборов с помощью приложения Дія.

"Что касается выборов через Дію, чтобы они состоялись, должна завершиться прежде всего реформа целого ряда государственных секторов. Нужно невероятное доверие к власти, невероятное доверие к правоохранительным органам, судебной системе и электронной системе и высокий уровень цифровых навыков у населения. Если все эти компоненты будут вместе, можно строить электронные выборы. Мы этим занимаемся", – отметил Федоров.

При этом опасения, что Украина еще явно не готова технически проводить масштабное Е-голосование, подтвердились на днях, во время Нацотбора на Евровидение, когда в сервисе Дія произошел масштабный сбой. Само приложение продолжало работать, однако сервис для голосования был недоступен.

В Минцифры заявили, что причина – неприспособленность к большому количеству запросов алгоритма, по которому Дія обращается в базы данных для идентификации пользователя, пытающегося проголосовать. Так или иначе, но первая попытка масштабного Е-голосования закончилась проблемой.

Михаил Федоров уже пообещал, что в следующем году приложение Дія будет готово к голосованию нескольких миллионов пользователей.

Каких неприятностей можно ожидать?

У Украины нет необходимой технологической инфраструктуры для проведения эффективного интернет-голосования. Высок риск технических сбоев и кибератак, особенно в условиях войны.

Для успешного внедрения Е-голосования необходима система электронного правительства, уже завоевавшая доверие общественности, а также полное технологическое покрытие и соответствующая инфраструктура по всей стране. У Украины еще нет этого.

У общественности значительное недоверие к интернет-голосованию. Есть определенные опасения, что отличия в результатах выборов для тех, кто пользуется онлайн-системой, по сравнению с голосующими на избирательных участках может вызвать споры относительно результатов выборов. К примеру, такая проблема возникла в 2023 году на выборах в Эстонии.

Система Е-голосования не имеет функции анонимного (тайного) голосования. Есть большое количество зависимых людей (государственные служащие, заключенные, находящиеся в больницах граждане, студенты, малообеспеченные и пожилые), на которых гипотетически будет оказываться давление с требованиями "правильного" голосования.

Пример Эстонии

Е-голосование в той или иной форме есть в США, Канаде, Нидерландах, Индии, Швейцарии и других странах. Страны, которые его используют, как правило, делают это для отдельных категорий избирателей или определенных регионов.

Наиболее успешное направление дистанционного голосования смогли реализовать в Эстонии, где уже 15 лет используется система i-Voting, позволяющая заполнить бюллетень с любого компьютера, находясь в любой точке мира. При этом страна внедрила Е-голосование только после многолетнего использования услуг онлайн в сфере социального обеспечения, налогообложения и регистрации собственности.

Для этого избирателю нужно идентифицироваться в системе с помощью государственного ID. Период дистанционного голосования через интернет составляет неделю, поэтому фактически избиратели могут голосовать несколько дней. Подсчет голосов состоит из двух этапов: аналоговые и электронные результаты. И вот именно поэтому на последних выборах, состоявшихся в Эстонии в 2023 году, произошел скандал.

До последнего момента по аналоговым голосам побеждала Консервативная народная партия Эстонии, которая считается антиукраинской в этой стране. Но после обнародования результатов дистанционного голосования, она уступила Партии реформ, которая поддерживала нынешнего премьера Каю Каллас.

После такого примера уже глава ЦИК соседней Латвии Кристине Саулите заявила о неготовности своей страны к применению такого подхода к голосованию. "Мы и большинство мира не готовы к электронным выборам", – отметила она.

Германия пока не торопится

Несмотря на то что Германия является экономическим лидером ЕС, в цифровизации страна значительно осторожнее. Причина простая, но, как считают немцы, разумная – лучше темпы будут медленнее, но данные граждан будут защищены лучше.

Несколько лет назад в Германии также была идея интернет-голосования. Но в итоге от нее отказались, потому что не была гарантирована тайна голосования и защита данных.

В Германии понимают, что когда гражданина просят показать "бумажные" документы, он обычно может убедиться, что его или ее данные запрашивает уполномоченное лицо, например полицейский. При использовании электронных документов это сделать труднее. Сегодня, когда у гражданина есть какие-то вопросы с государством, они спокойно решаются по почте.

Именно поэтому канцлер Германии Шольц отказался от электронной связи в пользу надежного устройства с пневматическими трубками, используемыми для доставки секретных документов в его офис. Чиновники говорят, что риск перехвата электронных документов в некоторых случаях достаточно высок, поэтому старая технология остается лучшим вариантом. Этим приспособлением и далее активно пользуются чиновники правительства, а стоимость эксплуатации составляет 15 000 евро в год.

Германию часто высмеивают за то, что она использует устаревшие технологии в государственных департаментах и на предприятиях, во многих случаях факсы все еще являются неотъемлемой частью ведения документации и связи. Но пневматические трубки являются редким примером, когда простая аналоговая технология может оказаться намного лучше для национальной безопасности, чем цифровые новейшие сервисы.

Неудача – не причина прекращать развиваться

"Дія – самый крутой сервис для граждан, созданный государством за долгие годы. Теперь произошло "Евровидение", и из-за большого количества желающих проголосовать система "легла". Уверен, что систему можно еще улучшить, и сейчас над этим работает целая куча крутых программистов, менеджеров и специалистов, доверие и ценность которых пытаются снести в социальных сетях. "Евровидение" – не тот камень на дороге, который может изменить историю Дії" – так прокомментировал последние проблемы с приложением глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем.

КИУ против

"Наша организация является категорическим противником электронного голосования, по крайней мере на ближайших выборах. Этому есть несколько причин" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал глава всеукраинской ОО "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

"Первое, мы учитываем опыт многих стран, например Франции, которая некоторое время постепенно внедряла Е-голосование, но из-за угрозы кибератак отказалась от такого механизма. И таких примеров много в мире. Да, можно вспомнить Эстонию, где такой вид голосования получил развитие, но это едва ли не единственная страна в этом списке.

Сегодня никто в Украине не может гарантировать, что голосование через Дію или другую платформу может быть безопасным от кибератак. Ведь Россия за последнее время провела множество таких атак на органы государственной власти Украины, банковскую систему и мобильных операторов, что имело негативные последствия.

Вторая причина – низкое доверие граждан к внедрению Е-голосования из-за возможных манипуляций с подсчетом голосов. Еще одна проблема – технические осложнения. Последний пример – сбой Дії во время голосования на Нацотборе на Евровидение. Он показал, что электронные системы достаточно уязвимы. Надеюсь, это станет уроком для политиков и представителей власти, которые серьезно рассчитывают использовать эту платформу для голосования на выборах.

На мой взгляд, сегодня можно вводить только определенные элементы Е-голосования, но не переводить страну на 100-процентное электронное волеизъявление. Например, таким образом можно предоставить право принять участие в выборах экипажам украинских судов, которые находятся за границей или отдельным категориям граждан, и то в безопасной форме и в небольшом количестве", – отметил Алексей Кошель.