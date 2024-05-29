Какими будут приоритеты Запада по поддержке Украины в противостоянии российской агрессии на ближайшую перспективу, изменится ли она и изменит ли разложение сил в этой затяжной, изнурительной и кровопролитной войне, развернувшейся в XXI веке в центре Европы? Ответ на этот вопрос ищут украинцы в надежде на усиление и необратимость курса в поддержку нашей страны со стороны западных стран-партнеров.

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Визначається з подальшим курсом і сам Захід, вимушено маневруючи між власними пріоритетами та загальносвітовими викликами і загрозами. Головна з цих загроз – російська війна, найтриваліша військова агресія сучасності, що робить її подальший перебіг ще більш складним і непередбачуваним. Тому кожна конкретна допомога чи заява, яка виходить у публічний простір, додає конкретизації та певної перспективи для українського майбутнього.

Так, днями визначили пріоритети Заходу в підтримці України і екс-командувачі НАТО. Колишні генерали країн-членів Північноатлантичного альянсу у колективному зверненні закликали змінити політику щодо військово-технічної підтримки України та зняти обмеження на типи та кількість озброєння для передачі Україні, терміново надати критично необхідне озброєння та передати військове спорядження, що забезпечить технологічну перевагу над противником.

У своїй заяві, яку зробили в очікуванні липневого саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні, генерали наголошують на необхідності зробити заходи із забезпечення оперативних запасів ЗСУ пріоритетними. Тут йдеться і про забезпечення боєприпасами та необхідним обслуговуванням озброєнь, розширення навчання українських військових за кордоном. Про це повідомив Guildhall.

Такий авторитетний заклик до укладання довгострокових двосторонніх безпекових угод між Україною та країнами-членами НАТО задля гарантування постійної військово-технічної підтримки додає не лише перспектив, а й віри в перемогу у цьому тяжкому протистоянні країні-агресорці рф.

Як приклад, в заяві пропонується взяти варіант співпраці з Естонією, пропорційно до розміру ВВП країни. А вже у найближчій перспективі, в липні цього року, на саміті Альянсу, пропонується прийняти документи, що гарантуватимуть незворотність підтримки України аж до відновлення її територіальної цілісності та суверенітету. Окрім цього, мова йде і про конкретизований та чіткий план щодо вступу України в НАТО. І це також ще один крок до впевненості та віри у силу колективної підтримки і власні сили також.

У тому, що російська війна за свою мету ставить знищення українців та самої України як самостійної країни сумніву немає. Тепер про геноцидний характер російського тероризму говорять і авторитетні військові, застерігаючи, що нездатність Заходу підтримати Україну призведе до її неминучої поразки та сотень тисяч додаткових жертв, мільйонів біженців. А ще такий можливий трагічний та песимістичний фінал цього протистояння неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, і може поставити під загрозу існування НАТО.

Як відомо, раніше Генеральний секретар НАТО Є. Столтенберг вже закликав союзників зняти обмеження на використання Україною зброї для ураження військових об’єктів на території Росії, назвавши таку позицію повноцінним правом українців захищати свою землю у протистоянні російській агресії. Перспектива посилення західної військової підтримки з можливістю отримання далекобійного озброєння, безумовно, здатне змінити хід подій. Тож західні лідери та військові все наполегливіше заявляють про потребу збільшення як власних військових видатків для підвищення своєї обороноздатності, так і посилення допомоги Україні, переходячи від короткострокових пропозицій до довгострокових, створення такої системи підтримки України, яка б не залежала від політичних перешкод в окремих країнах. Західна допомога, своєчасна і постійна, здатна не лише зупинити російський наступ, а й стати могутнім психологічним стимулом та підтвердженням того, що партнери України – надійні. Натомість для росіян ця надійність може стати руйнівним джерелом та послабленням сили, адже у протистоянні Заходу рф однозначно програє.

Україна ж зараз як ніколи близька до НАТО та чітко визначила свої цілі: звільнення всієї території в межах міжнародно-визнаних кордонів, повернення полонених, депортованих та викрадених громадян України, досягнення правосуддя через визнання злочину та переслідування військових злочинців, проведення довгострокових заходів безпеки. Це буде спільна перемога Заходу і України. Всебічна підтримка Заходу, визнання того, що росія не зможе залякати весь світ, об’єднання усіх зусиль цивілізованих країн – тільки така формула допоможе досягти безпеки для Європи, світу та України, яка так багато пожертвувала, захищаючи свою та світову свободу.