Экс-разведчик КГБ назвал условие, при котором в России могут решиться на свержение и ликвидацию Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не опасны для него, не могут его свергнуть. Но под угрозой потери своих сбережений или ядерной войны они смогут пойти на это, либо это сделает кто-то не из близких главе РФ людей.

Отсутствие прогресса в достижении целей "спецоперации" в Украине увеличивает степень недовольства Путиным среди высшего руководства страны. Однако пока среди приближенных к Путину нет достаточно сильных личностей, чтобы совершить переворот, заявил в комментарии изданию "Гордон" бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"Я думаю, что нет (Путина не свергнут – Ред.). Потому что это результат системного отрицательного отбора кадров, который провел Путин. Он же сам по себе ничтожество, Бледная Моль и Окурок. Такие люди в своем окружении не могут держать тех, кто умнее, сильнее. Эти люди для него опасны. Поэтому все его заместители, его окружение – они еще хуже, чем он. А у тех – еще хуже и так далее", – подчеркнул Швец.

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Он обратил внимание на состав Совета национальной безопасности РФ – "ничтожества, серые мыши".

"Чтобы задумать и организовать государственный переворот, нужно иметь железные фаберже, скажем так. Взять ответственность на себя. Это могли бы сделать люди, которые пришли к власти в результате борьбы. А этих подобрали из подворотни, включая Путина. Такой и нужен был человек, не государственный муж", – заявил советский разведчик.

Несмотря на то, что президент России Владимир Путин за более чем 50 дней с начала вторжения в Украину не достиг своих основных целей, он отказывается прекращать войну. Это лишь усугубляет ситуацию в различных сферах жизни внутри России и рано или поздно закончиться дворцовым переворотом. Санкции против России в перспективе возымеют свое действие, скрывать неуспехи на украинском фронте станет все сложнее, тогда появятся предпосылки обвинить во всем диктатора, заявил ранее российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, по мере усугубления ситуации на фронте для российской армии будет возрастать вероятность отстранения от власти или физического уничтожения президента страны-агрессора Владимира Путина. Решающую роль в этом могут сыграть Вооруженные Силы Украины.