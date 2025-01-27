Сьогодні завершився термін повноважень ще у 3 суддів Конституційного суду України і тепер його фактична чисельність зменшилася до 11.

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Нагадаю, що у відповідності зі статею 148 Конституції України до складу КСУ повинні входити 18 суддів. А згідно статті 10 Закону України "Про Конституційний Суд України" суд є повноважним, якщо у його складі є щонайменше 12 суддів.

Більш за те, в Конституційному Суді України від 29 грудня 2020 року немає Голови КСУ, а діє виконувач обовʼязків: до 29 травня 2024 року - Сергій Головатий, а з 30 травня 2024 - по теперішній час Віктор Кривенко.

Від 29 травня 2020 року в КСУ також немає заступника Голови, бо він обирається лише за пропозицією Голови Суду.

Як відомо, всі члени Конституційного суду складають Велику палату, яка тепер НЕ ЗМОЖЕ ухвалювати ЖОДНИХ рішень щодо конституційних подань та звернень.

Велика палата у свою чергу складаються із двох Сенатів у складі по 9 суддів. Сенат є повноважним за умови участі в ньому щонайменше 6 суддів. Таким чином, неповноважним стане другий Сенат (у ньому залишиться 5 суддів), який розглядав питання щодо відповідності Конституції України Законів України (їх окремих положень) за конституційними скаргами.

Нагадаю також, що нині Дорадча група експертів проводить оцінювання кандидатів на 5 посад суддів КСУ (на три вакантні посади по квоті Президента та на дві вакантні посади по квоті Верховної Ради).

Отож, від 27 січня 2025 року Конституційний суд України не зможе ухвалити ЖОДНОГО РІШЕННЯ у складі Великої палати і одного із двох Сенатів.

Йдеться, зокрема, про питання щодо:

- відповідності Конституції України законів, актів Президента, КМУ і ВРУ…;

- офіційного тлумачення Конституції;

- відповідності Конституції чинних міжнародних договорів або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на їх обовʼязковість;

- відповідності Конституції питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум;

- додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента з поста в порядку імпічменту…

(Детальніше дивись статтю 35 Закону України "Про Конституційний Суд України".)

Щоправда й до 27 січня 2025 року Конституційний Суд України не міг похвалитися своєю плідною діяльністю.

Так найбільш резонансні конституційні подання депутатів ДОСІ не розглянуті. Серед них:

- щодо офіційного тлумачення положень статті 4 Конституції про єдине громадянство від 20.12.2021;

- щодо відповідності Конституції України Постанови ВРУ "Про утворення та ліквідацію районів" від 20.10.2020;

- щодо відповідності Конституції України положень пункту 6 частини першої статі 4, частини третьої статті 11 Закону України "Про добровільне обʼєднання громад" від 19.10.2020;

- щодо відповідності Конституції України Закону України "￼Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення" від 31.03. 2020…

Натомість владці своєї провини не визнають і заспокоюють народ тим, що нічого страшного не трапиться, якщо Конституційний Суд якийсь період не ухвалюватиме ЖОДНИХ РІШЕНЬ. Мовляв вже 5 років живемо без ГОЛОВИ КСУ і нічого ж не трапилося. Як тут не згадати безсмертний твір Остапа Вишні "ЧУХРАЇНЦІ", в якому він однією із головних і характерних рис цієї унікальної нації та влади називає:

"ЯКОСЬ ТО ВОНО БУДЕ!"

Довідково.

На утримання Конституційного Суду України у бюджеті на 2025 рік передбачено 332 мільйони 718,7 тисяч гривень.