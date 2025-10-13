Должен насытить фронт проверенной техникой: Минобороны передает свои технологии производителям оружия

Правительство открыло путь для передачи производителям технологий, созданных в системе Министерства обороны, чтобы те могли идти в серийное производство. Решение приняли недавно – оно должно позволить масштабировать проверенные разработки и быстрее поставлять технику на фронт.

Информацию обнародовал официальный Telegram-канал министра обороны Украины Дениса Шмыгаля. В сообщении говорится:"Запускаем экспериментальный механизм передачи технологий, разработанных в системе Министерства обороны, в серийное производство. Решения, доказавшие эффективность, могут быстро масштабироваться несколькими производителями одновременно."

Также отмечают, что доступ к технологиям будут предоставлять только проверенным производителям по четким критериям. Речь идет об уже утвержденных решениях, которые прошли испытания и доказали свою эффективность.

Зачем это нужно

Цель инициативы – увеличить объемы производства проверенной техники и расширить номенклатуру вооружения за счет государственных разработок. По новому порядку несколько производителей смогут одновременно запускать серийное изготовление одного и того же образца – это означает более быстрое наполнение фронтовых потребностей. Кроме того, передача технологий открывает возможности для привлечения партнеров НАТО к совершенствованию разработок – но при этом технологии остаются в собственности государства.

С одной стороны, это может значительно уменьшить зависимость от импорта и ускорить появление новых опытных образцов в производстве. Но с другой – нужны жесткие критерии отбора производителей и контроль качества, чтобы избежать рисков утечки или некачественного производства. Похоже, правительство это понимает – поэтому подчеркивают, что доступ дадут только тем, кто пройдет проверку.

Как это будет работать

Самое важное – технологии остаются государственной собственностью, а механизм дает право производителям серийно изготавливать уже проверенные решения. Решения, доказавшие эффективность, смогут масштабироваться несколькими производителями одновременно, что должно повысить общие объемы производства. Также планируют ввести новый порядок экспорта, который позволит привлекать международных партнеров для совершенствования технологий и совместной работы над модернизацией.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что министр обороны Денис Шмыгаль показал иностранным гостям способности украинского производства оружия. Среди них была в том числе и новая версия отечественной крылатой ракеты "Нептун". Представителям стран-партнеров продемонстрировали дроны, боеприпасы, ракеты, роботов, артиллерию и бронированные машины – то, что мы производим сейчас, и то, что готовы производить совместно с другими государствами.

