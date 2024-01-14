Сухой остаток.

Видео дня

Я тоже каюсь, подверг сомнению договор (соглашение) с Великобританией.

Три дня читаю аналитику, попросил проверить нюансы перевода с английского, то, что написано, и то, что говорил Риши Сунак.

Вот пожалуй, на мой взгляд, одна из лучших ссылок для разбора в деталях.

То есть ОДНОЗНАЧНО, не зрада.

Спасибо, президент В.Зеленский, и люди, которые вели переговоры и готовили документ.

На мой взгляд, это не 100% гарантии безопасности, но это и не "Будапештский меморандум".

Это победа Украины.

СПАСИБО, Великобритания!

P.S. Не ищите "чёрную кошку" в этом посте.

Там, где зашквар (много) – там противно, бардак в внутренней политике – ооочень много, но там, где респект, это РЕСПЕКТ.