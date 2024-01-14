Видео дня
Блог | Договор с Великобританией – это победа Украины
Сухой остаток.
Я тоже каюсь, подверг сомнению договор (соглашение) с Великобританией.
Три дня читаю аналитику, попросил проверить нюансы перевода с английского, то, что написано, и то, что говорил Риши Сунак.
Вот пожалуй, на мой взгляд, одна из лучших ссылок для разбора в деталях.
То есть ОДНОЗНАЧНО, не зрада.
Спасибо, президент В.Зеленский, и люди, которые вели переговоры и готовили документ.
На мой взгляд, это не 100% гарантии безопасности, но это и не "Будапештский меморандум".
Это победа Украины.
СПАСИБО, Великобритания!
P.S. Не ищите "чёрную кошку" в этом посте.
Там, где зашквар (много) – там противно, бардак в внутренней политике – ооочень много, но там, где респект, это РЕСПЕКТ.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...