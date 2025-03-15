Для Путина прекращение огня неинтересно. Теперь главное, как будет действовать Трамп, у которого есть несколько опций развития событий. Интервью с Харой

Соглашение о 30-дневном прекращении огня, которое согласовали США и Украина, теперь зависит от диктатора РФ Владимира Путина, у которого очень мало желания его поддерживать. Ранее он и другие представители Кремля неоднократно заявляли, что выступают категорически против перемирия и стремятся лишь к "долгосрочному мирному соглашению", содержащему фактические пункты капитуляции Украины. Путин от предложения по прекращению огня не отказался, но и не согласился, выдвинув несколько требований: прекратить поставки оружия в Украину, запретить мобилизацию и начать снятия санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, если Россия отвергнет предложение о временном прекращении огня, то Украина рассчитывает на "решительные шаги" со стороны США – новые санкции и усиление поддержки.

В настоящее время отсутствуют данные, подталкивают ли США Россию к началу реального мирного процесса. Президент США Дональд Трамп все еще осторожно комментирует то, что делает РФ, заявляя об "очень хороших" переговорах с Путиным по поводу прекращения огня и не решаясь на резкие шаги и заявления. "США испытывают осторожный оптимизм": сегодня это почти все, что прозвучало от администрации Трампа на фактический отказ Москвы начать реальный мирный процесс.

Своими мнениями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

– Визуально переговоры в Саудовской Аравии определенным образом снизили напряжение между США и Украиной. Главное для Трампа то, что мы согласились на предложенное 30-дневное прекращение огня, но получили возобновление военной помощи. На ваш взгляд, шаги, предпринятые Украиной в направлении трамповского видения урегулирования войны, действительно могут помочь возобновить полноценный диалог с США?

– По-моему, главной задачей украинской делегации во время встречи с американцами в Саудовской Аравии было нормализовать эти отношения, хотя бы вывести их из минуса в ноль. Мы не знаем, какие дальше будут шаги, но первое, что мы показали – готовность к миру. Теперь россияне должны продемонстрировать тоже самое, что для них является большой проблемой. Американцы возобновили поставки вооружения и обмен разведывательными данными, которые нам чрезвычайно важны сейчас.

Второй момент – то, что мы определенные вещи туда вписали, какие нам интересны, в частности, гуманитарный аспект – возвращение военнопленных, гражданских пленных и, собственно, украинских детей. Я надеюсь, что в соглашении, связанном с прекращением огня, будут все эти вещи. Пока россияне не вернут всех пленных, гражданских заложников и наших детей, Соединенные Штаты не должны даже и думать про отмену санкций в отношении РФ. Мне кажется, это было бы правильно и с нравственной точки зрения, и с точки зрения рычагов влияния на россиян.

– Соглашение о прекращении огня теперь зависит от российского диктатора Владимира Путина, у которого может быть мало стимулов к нему присоединяться. Ранее он и другие представители Кремля неоднократно заявляли, что против перемирия и выступают только за "долгосрочное мирное соглашение", называя его условия, являющиеся фактической капитуляцией Украины. 13 марта Владимир Путин отверг предложение о немедленном перемирии, которое Украина согласовала с США, но так довольно сдержанно, чтобы не очень оскорбить "друга Дональда". Мол, мы за, но есть нюансы. Среди них – отказ от поставок Украине оружия, отказ от проведения мобилизации и прочее. Собственно, что-то такое и предполагалось.

– Для Путина это прекращение огня неинтересно, так как он хочет сразу мирное соглашение, где все его желания будут учтены и он почти открыто об этом сказал. Поэтому точно можно сказать, что без своих требований россияне не согласятся на прекращение огня. Будут выдвигать и реалистичные вещи, и те, которые ни украинцы, ни европейцы, и даже американцы, не смогут принять.

Сейчас он тянет время, пытается продавить то, что ему выгодно. То, что он отказывается от этого предложения США не открыто, понятно, иначе тогда бы вся вина была бы на нем. Путин будет пытаться ее либо размыть, либо торпедировать неприемлемыми для нас вещами. Он стремится продолжать конфликт и хочет навязать американцам идею, что нужно сразу говорить о мирном соглашении, где все "хотелки" РФ по отношению к Украине и Европе будут реализованы.

Но есть несколько факторов, почему Путин может согласиться, конечно же, выдвинув свои требования. Первое – это состояние экономики РФ, которая находится в кризисе. Он понимает, что снятие санкций позволило бы получить глоток свежего воздуха для его экономики. Второе – несмотря на то, что россияне медленно продвигаются на Курском направлении, у него большая проблема с привлечением новых сил, которые он может бросить в эту топку войны. Конечно, это проблема, которую можно решить только объявив всеобщую мобилизацию, которая будет не хорошо воспринята большинством россиян, которые с радостью поддерживают войну, пока от них не требуют в ней участвовать. Третий важный момент – это отношения с Трампом. Не хочется каким-то образом задеть гордость американского президента и отказать ему напрямую, потому что от Трампа можно ожидать чего-то неприятного, а Соединенные Штаты способны сделать России очень неприятно по многим направлениям.

Американцы хотят во что бы то ни стало реализовать это прекращение огня. Будем надеяться, что администрация Трампа наконец-то поймет, что Путин недобросовестно ведет переговоры, и будет внедрять санкции и давить другими методами. Но есть и угроза, что давление может усилиться и по отношению к Украине. Если Путин выдвинет определенные, возможно, не очень приятные или неприемлемые условия для нас, то первой реакцией Трампа, наверное, будет давление на Украину, потому что мы "слабое звено" и по его мнению, должны согласиться, потому что, как он сказал, у нас "нет карт на руках". То есть я этого не исключаю.

– Каким образом может действовать Дональд Трамп дальше, фактически получив от Путина – да, но нет? Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что у США есть "некоторый осторожный оптимизм" относительно соглашения о прекращении огня в войне в Украине, а вот реальные угрозы и давление все еще отсутствуют. Непродление лицензии Минфина США, позволявшей россиянам проводить транзакции в долларах, связанные с энергетикой, вряд ли можно считать чем-то страшным для РФ.

– Несмотря на отношение Трампа к Украине, если Путин через некоторое время не согласится на прекращение огня, то я ожидаю, что давление будет временно перенесено с Украины на Россию. В то же время, в любой момент он может возобновит его и по отношению к нашей стране, поскольку для Трампа не только Украина не столь стратегически важна, но и Европа как таковая. Напротив, он видит, что Россию можно оттянуть от Китая, что РФ богата ресурсами, что хорошо для бизнеса друзей и спонсоров Трампа. Это будет выглядеть как большая победа для его электората, который они превратили из врага в друга такую страну как Россия.

Что касается заявлений Трампа и Майка Волтца относительно ответа Путина, то мы вновь слышим, что эта идея с приостановкой огня требует от всех сторон компромиссов. Если это предполагает, что Украина должна идти еще на компромиссы, тогда это выглядит уже не очень хорошо, потому что Украина сделала свои компромиссы в совместном заявлении с американцами. Мы оттуда убрали гарантии безопасности, потому что до этого позиция Владимира Зеленского заключалась в том, что мы не можем пойти на прекращение огня, если не будет гарантий безопасности. То есть это было ключевым моментом. Его там сейчас нет. Россияне хотят оставить нас беззащитными. И поэтому если на нас будут еще давить, чтобы мы согласились на российские условия, то, конечно, это будет для нас неприемлемым.

На сегодняшний день у администрации Трампа есть две опции. Первая – продолжать оказывать давление на Украину, возможно, опять-таки приостановив идущую помощь для того, чтобы мы согласились на условия России. И вторая – давить на Россию, поскольку она фактически не изъявляет желания следовать этим идеям Трампа о прекращении огня. Других опций я особо не вижу. Информация, что американцы не продлили исключение санкций определенных российских банков и компаний – это хорошая новость, конечно, такие шаги немного ударят по российской экономике, но это точно не те адские санкции, которые нужны, чтобы Россия, в конце концов, начала действовать так, как хочет Трамп. Поэтому мы посмотрим, по большому счету. Пока какая-то, честно говоря, вялая реакция американцев на фактически пощечину им.

– Вы отметили, что представители администрации Трампа заявляют, что обе стороны должны идти на определенные уступки и компромиссы. Но пока эти шаги по требованию американцев делает исключительно Украина. Путин продолжает гнуть свою линию в ультимативной форме. Как вы считаете, Трамп и его команда могут изменить свое мнение по поводу действий Кремля на более жесткое, и главное, стремятся ли они это сделать? Пока все выглядит несколько иначе. Трамп просто грезит перезагрузкой отношений с Москвой и готов почти на все закрыть глаза. Советники Трампа уже набрасывают схемы того, как они могут ослабить санкции, наложенные на Россию, включая ограничение цен на продажу нефти, а он лично продолжает довольно дружескую риторику, даже несмотря на то, что Путин фактически отверг его предложения.

– Собственно, лично Трампу не важно, что будет с Украиной. Конечно, для его электората это не должно выглядеть как "второй Афганистан". Но даже если это будет именно так, с точки зрения катастрофы в Украине, Трамп всегда сможет объяснить это каким-то образом, поскольку его сторонники, фактически определенная религиозная секта, они поверят во все, о чем он заявит. Если у американцев будет возможность давить на нас, чтобы мы пошли на какие-то уступки, конечно, они будут все делать, при этом лишь угрожая РФ. Но очень хорошо, что есть такая мощная реакция европейцев, и они уже торопятся нам помочь. Да, мы не получим всего необходимого для обороны в ближайшее время. У европейцев у самих есть проблемы, но все же их участие в нашей борьбе будет значительно увеличиваться.

– Может ли изменить подход Трампа общественное мнение внутри США? По последним опросам, 56% респондентов, включая 89% демократов и 27% республиканцев, считают, что Трамп "слишком тесно связан" с Россией.

– На мой взгляд, это ничего не изменит. Он не будет реагировать на это абсолютно. Сейчас у него есть полный карт-бланш, есть под контролем Конгресс, есть безумная поддержка трампистов, которых становится все больше среди республиканцев. Поэтому он не будет учитывать этот опрос общественного мнения. Этот фактор может быть важным в следующем году, когда состоятся выборы в Конгресс, и после чего может измениться баланс и в Палате представителей, и в Сенате. Тогда ему придется считаться с новой реальностью. В настоящее время, он может игнорировать эти вещи и формировать свою реальность, что он очень умело умеет делать.

– Президент Франции Макрон сразу же после переговоров в Джидде призвал перейти к планированию гарантий безопасности для Украины в случае заключения "мирного соглашения". Париж и Лондон готовят план безопасности Украины с участием 37 стран, предусматривающий, что страны Европы, Азии и британского Содружества предоставят финансирование, войска, самолеты, корабли, чтобы помочь защитить Украину от России в перспективе. К переговорам присоединились Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия. При этом, американцы не хотят предоставлять гарантий этой военной инициативе, а Россия пугает, что размещение в Украине вооруженных сил других стран будет означать их привлечение к конфликту. Переступят ли через эти факторы европейцы?

– Европейцы готовы показать свое присутствие на территории Украины. Британцы, французы и датчане официально проявили готовность к этому. Способность европейцев не является лучшей, потому что, по большому счету, они не могут сгенерировать такое количество военных, которое смогло бы перекрыть такие территории. Плюс они с самого начала не рассматривают возможности находиться между враждующими сторонами, понимая, что это опасно и может затянуть их в такой конфликт. Поэтому я верю в то, что они могут единолично, конечно, с украинским согласием и с координацией, разместить на территории Украины определенные средства сдерживания и нашей защиты. Например, было бы очень хорошо, если бы, например, они ввели то, что мы просили еще несколько лет назад – воздушный щит над Украиной своими системами ПВО, авиацией.