Пространство социальных сетей страны заполонила фотография фаната Путина и "русского мира" Кивалова и его подчиненных вместе с наиболее популярным в стране государственным деятелем Валерием Залужным..

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Офіційна версія появи цього фото міститься у повідомленнях прес-служби самого Ківалова та його державного і приватних вишів.

Тут мовиться про те, що "Міжнародна освітня корпорація провела у Лондоні ЗНАЧУЩУ конференцію, у якій взяли участь ПРОВІДНІ університети України та світу". А наше посольство на чолі із Залужним "надало підтримку в організації конференції Міжнародної освітньої корпорації".

Тепер по-порядку.

Про організатора ЗНАЧУЩОЇ конференції у Лондоні - Міжнародну освітню корпорацію.

Міжнародна освітня корпорація зареєстрована в Україні 20.10.2023 року. Її статутний фонд складає мільйон гривень, а уповноваженою особою є Фелик Василь Іванович.

Довідково.

Фелик Василь Іванович - директор ПРИВАТНОГО КІВАЛОВСЬКОГО Київського Інституту інтелектуальної власності та права, генерал-майор міліції, заслужений юрист України з 2018 року.

Про ПРОВІДНІ університети, які брали участь у цій ЗНАЧУЩІЙ конференції в Лондоні.

В офіційному повідомленні на сайті Національного університету "Одеська юридична академія" згадується такі провідні вузи:

- власне Національний університет "Одеська юридична академія", де реальним господарем і президентом є Ківалов;

- Міжнародний гуманітарний університет, де власником і президентом є теж Ківалов;

- Київський університет інтелектуальної власності та права та його відокремлені підрозділи в Чернівцях та Івано-Франківську.

Це теж приватний навчальний заклад Ківалова, який очолює уповноважений від Міжнародної освітньої корпорації, що організувала ЗНАЧУЩУ конференцію в Лондоні, генерал-майор міліції Фелик. Про те, як патріоти і рехформатори з МОН видали в 2024 році ліцензію на відкриття у трьох містах відокремлених підрозділів цього приватного Університету Ківалова на підготовку більш як ТИСЯЧІ прокурорів та правників, я у свій час писав на "ОГЛЯДАЧІ".

Всі ці ПРИВАТНІ вузи КІВАЛОВА і К. вказані в реєстрі також як ЗАСНОВНИКИ організатора поїздки в Лондон - Міжнародної освітньої корпорації.

Про інші ПРОВІДНІ університети України та світу на цій ЗНАЧУШІЙ конференції в Лондоні.

В тексті офіційних повідомлень та на фото про ЗНАЧУЩУ конференцію в Лондоні не згадується ЖОДЕН інших вуз України та світу та ЖОДЕН інший учасник із України та світу.

І тепер найголовніше запитання до патріотів і подвійних громадян із керівництва МОН:

- чим ви керувалися, коли надавали дозвіл на виїзд в Лондон Ківалову та його підлеглим із державного та приватних вишів України на конференцію, яку вони САМІ й організували?

До команди Залужного, із сумом пишу це, у мене запитань немає!

П.С. Чому я написав ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК Ківалов?

Бо до 2016 року та у відповідності із стандартами радянсько-російської школи прокуратури державний радник юстиції 1 класу (Ківалов отримав таке звання в 2010 році) мав погони подібні до генерал-полковника.