Десятки налоговиков засветились в Вене во время дня рождения главы ГНС: Южанина обратится в НАПК

В июле десятки топ-чиновников Государственной налоговой службы Украины засветились в Вене на праздновании дня рождения и.о. главы ГНС Татьяны Кириенко. При чем чиновники ездили в Австрию якобы в командировку, следовательно, путешествие, вероятно, оплатили со своего кармана граждане Украины.

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Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина заявила, что намерена обратится в НАПК с требованием выяснить, за какие средства налоговики выезжали в командировки после начала полномасштабной войны. Об этом она сообщила в своем Telegram.

Южанина направила и.о. главы ГНС Татьяне Кириенко депутатское обращение относительно заграничных командировок налоговиков в течение 2022 и 2023 годов. В ответе говорится, что в 22 мероприятиях за пределами Украины принимали участие 49 должностных лиц центрального аппарата Государственной налоговой службы. Всего было оформлено 92 заграничные командировки в 10 стран.

При этом Южанина обратила внимание, что география заграничных командировок налоговиков в последнее время расширилась. В течение 2022 года сотрудники ГНС ездили в Польшу, Литву, Молдову и Бельгия. В 2023 году к этому списку добавилось еще 6 стран, в том числе Австрия.

Народный депутат подчеркнула, что в течение июля 2023 года в Вене на двух международных мероприятиях побывали 22 руководителя разных уровней центрального аппарата ГНС. При этом Кириенко была в двух командировках –с 13 по 16 июля и с 17 по 22 июля. Южанина отметила, что должностные лица центрального аппарата ГНС посетили Вену за средства из неизвестного источника происхождения и только одна сотрудницы ГНС была в заграничной командировке за государственные средства.

В связи с этим Южанина решила обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, чтобы выяснить, за какие именно средства чиновники центрального аппарата ГНС выезжали из Украины во время войны.

Напомним, и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Татьяна Кириенко вместе с делегацией ГНС и Минфина с 10 по 21 июля провела в командировке в Вене. Даты командировки определили советники Офиса технической помощи Казначейства США. В результате Кириенко свой день рождения встретила в рабочей поездке, провела совещания с международными партнерами.