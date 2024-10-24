Дело на миллиард: кандидатов в судьи КС заподозрили в связях с рейдерами и подсанкционными компаниями

Недавно состоялось очередное заседание конкурсной комиссии, в ходе которого добавили 17 кандидатов на должность судьи КСУ, среди которых есть личности, вызывающие сомнения в своей добродетели. Среди таких кандидатов – Роман Голобутовский, неоднократно подвергавшийся критике из-за вопроса добродетели и прозрачности имущественных деклараций. Кроме того, его связи с влиятельными фигурами, такими как Сергей Шапран, фигурант уголовных расследований по рейдерским захватам активов, вызывают еще большее беспокойство.

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Отбор судей в Конституционный Суд Украины является не только важным событием для правовой системы, но и процессом, часто сопровождающимся общественным и медийным резонансом через участие кандидатов с сомнительной репутацией. Многочисленные конкурсы на эти должности отражают сложности, с которыми сталкивается украинская судебная система, особенно в контексте проверки кандидатов на добродетель и профессионализм. Ниже мы проанализируем скандалы, связанные с несколькими кандидатами, участвовавшими в конкурсе.

Роман Голобутовский

Одним из кандидатов, претендующим на должность судьи Конституционного Суда, является Роман Голобутовский, судья Днепропетровского окружного административного суда. Его профессиональный путь был отмечен многочисленными конкурсами на высокие судейские должности, однако ни один из них не завершился победой.

В 2016 году Голобутовский направился на должность судьи Верховного Суда, но не прошел. В 2019 году он пытался попасть в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, что также не принесло ему успеха. В 2020 году он представил свою кандидатуру на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ДБР), но не прошел и этот конкурс. В 2022 году Голобутовский отправился на должность члена Высшего совета правосудия, однако его кандидатура вызвала критику со стороны Общественного совета добродетели (ГРД).

Так что ни в одном из конкурсов Роман так и не победил. Препятствием стала сомнительная репутация. К примеру, летом 2022 года Этический Совет (при участии международных экспертов) признал Голобутовского не отвечающим критериям профессиональной этики и добродетели для занятия должности члена ВРП.

Однако уже в 2024 году Роман Голобутовский решил стать судьей Конституционного суда Украины. И 16 сентября Комитет ВРУ по вопросам правовой политики своим решением допустил одиозного судью к участию в конкурсе на две вакантные должности в КСУ, назначаемые по квоте парламента.

Но это еще не все. Конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, назначаемых Президентом Украины, 2 октября 2024 года своим решением также допустила Голобутовского. для участия в конкурсе на должность судьи КСУ.

Таким образом, теперь Роман Голобутовский имеет двойные шансы занять должность судьи Конституционного Суда Украины – по квоте парламента и по квоте Президента Украины.

Сомнительный подарок квартиры и незадекларированный автомобиль

Согласно сообщению о существенных изменениях в имущественном состоянии, в мае 2021 Голобутовский получил в подарок от своей матери квартиру площадью 49 кв. м в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" в Киеве. Стоимость квартиры указана как 882 000 грн., что значительно ниже рыночной цены. По данным риелторских сайтов, аналогичная квартира площадью 51 кв. м без ремонта стоит примерно 161 000 долларов США, что в пять раз превышает задекларированную стоимость.

В июле 2020 года Бабушкинский районный суд Днепропетровска рассматривал дело о привлечении Голобутовского к административной ответственности за повторное управление автомобилем AUDI E TRON без переднего номерного знака. В то же время в его декларации за 2020 год этот автомобиль не фигурировал. Он задекларировал AUDI E TRON 2019 только в июне 2021 года, указав, что приобрел авто за 1 974 605 грн.

Нарушение законодательства о несовместимости

Голобутовский - судья Днепропетровского окружного административного суда с 2010 года. Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, кандидат 05.08.2019 получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, а остановил его только 30.08.2019. В то же время согласно ч.2 статьи 54 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" судья не может совмещать свою деятельность с предпринимательской, адвокатской деятельностью, занимать какие-либо другие оплачиваемые должности или выполнять другую оплачиваемую работу.

В соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" для получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью необходимо пройти обязательную стажировку под руководством адвоката, что очевидно не согласуется с принципами независимости и беспристрастности, которых должен соблюдать судья. Кроме того, крайне сомнительно, что действующий судья мог выполнить требования, установленные для стажировки в соответствии с Положением.

Связи с сомнительными лицами

Роман Голобутовский, кроме своей судейской деятельности, оказался в центре внимания из-за своих связей с влиятельными и противоречивыми лицами. В частности, недавно он был замечен в компании Сергея Шапрана во время отдыха в элитном киевском ресторане.

Бывший депутат Броварского городского совета Сергей Шапран стал фигурантом уголовного производства, связанного с попытками завладеть недвижимостью на улице Саксаганского, 80 в Киеве. Согласно расследованию "Схем", Шапран также организовал рейдерский захват активов находящейся под санкциями группы "Юнигран", используя вновь созданные компании для вывода имущества на сумму в миллиард гривен из-под санкций. Шапран сумел обойти ограничения и завладеть добывающими мощностями группы. В расследовании также говорится о возможных связях Шапрана с судьей, который, вероятно, является его компаньоном. Этот судья, используя свои полномочия и связи, принимал решения в интересах Шапрана, что позволяло ему избегать ответственности и усиливать контроль над активами.

Взаимодействие Голобутовского с этой фигурой породило вопрос о его возможных личных и профессиональных связях с представителями теневых структур. Связи Голобутовского с такими лицами подвергают сомнению его независимость и способность принимать беспристрастные решения.

Николай Войнаровский

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, 5 июля 2018 судья Центрального районного суда г. Николаева принял судебный приказ о взыскании с Николая Войнаровского задолженности за теплоснабжение в размере 13 085 грн. При этом в решении упоминалась другая недвижимость, нежели та, которая была указана в его декларации за 2018 год. Это может свидетельствовать о том, что кандидат не задекларировал дополнительную недвижимость.

Кроме того, Войнаровский неоднократно помогал водителям избегать ответственности за управление в состоянии алкогольного опьянения, затягивая рассмотрение дел до истечения сроков привлечения к ответственности. Например, по делу № 480/2093/17 водителя с уровнем алкоголя в крови, в 9 раз превышавшим норму, судья рассматривал со значительной задержкой, что позволило избежать наказания. Хотя нагрузка на судью была незначительной, он систематически затягивал подобные дела. Известно, что таким образом было закрыто еще как минимум 45 дел.

Это затягивание рассмотрения дел, в частности, о пьяном вождении является типичной коррупционной схемой во избежание ответственности. Высший совет правосудия считает такие действия судей нарушением и налагает на это санкции.

Войнаровский также систематически закрывал дела о нарушении финансового контроля из-за истечения сроков. Например, по делу № 945/376/20 он признал нарушителя виновным, но закрыл дело из-за истечения срока. Аналогичным образом было решено еще минимум четыре дела.

Кроме того, есть информация, что во время прохождения учебы с 31 марта по 11 апреля 2014 года Войнаровский продолжал принимать судебные решения, хотя действующее законодательство запрещает принятие решений вне помещения суда, за исключением выездных заседаний. Известно по меньшей мере о 47 таких решениях за период с 2013 по 2018 год, принятых во время его обучения.

Но Николай Войнаровский прекратил свое участие в конкурсе на должность судьи Конституционного Суда года по результатам оценки, однако, как у Романа Голобутовского есть двойные шансы занять должность судьи КСУ.

Процесс отбора судей в Конституционный Суд Украины остается важным, но в то же время вызывает значительный общественный резонанс из-за участия кандидатов с сомнительной репутацией. Кандидаты, имеющие противоречивые страницы в профессиональной деятельности, ставят под вопрос беспристрастность и добродетель, необходимые для занятия такой ответственной должности.

Затягивание рассмотрения дел, несоответствие деклараций и возможные связи с влиятельными лицами создают угрозы доверию общества к судебной системе. Для обеспечения справедливости и прозрачности в правосудии важно тщательно проверять каждого кандидата на соответствие высоким этическим стандартам.

Судебная система требует четкого контроля и отбора наиболее добродетельных и беспристрастных лиц для выполнения своих обязанностей, поэтому СтопКор продолжит внимательно следить за процессом отбора и добродетелью кандидатов на такие ответственные должности.