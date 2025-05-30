'Давайте не будем забывать о Китае': Курносова оценила, может ли Путин пойти на открытую агрессию против одной из стран НАТО

Несмотря на накопление войск, которое проводит Россия на границе с Финляндией, нападение Москвы на эту страну маловероятно. Последние события скорее являются "восстановлением объема войск" до показателей времен СССР.

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А вот над странами Балтии нависла неиллюзорная угроза: россияне вполне могут напасть в районе Сувальского коридора. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Отвечая на вопрос о возможной агрессии РФ против членов НАТО – Польши, стран Балтии или Финляндии – в будущем, Курносова отметила, что наименее вероятным считает нападение российских войск на последнюю из перечисленных стран.

"На мой взгляд, с Финляндией ситуация все-таки несколько иная. Просто Россия восстановила Ленинградский военный округ. В 1990-е годы шло достаточно серьезное сокращение вооружений внутри России, были очень добрососедские отношения с Финляндией. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим сегодня, – не столько подготовка к нападению на Финляндию, сколько восстановление того объема войск, который существовал во времена Советского Союза. Восстанавливаются те части, которые в свое время были расформированы, поэтому нападение на Финляндию я считаю маловероятным", – отметила оппозиционерка.

А вот Сувальский коридор Курносова назвала "достаточно уязвимым местом, где вполне может произойти нападение".

В то же время она не уверена, что агрессия против какого-то из членов НАТО точно стала бы для России "началом конца".

"Вопрос сложный. Это может быть началом конца, но если действительно все происходящее приведет к тому, что страны НАТО серьезно будут восстанавливать свою военную промышленность. Сейчас вроде бы политическая воля на это есть и вроде бы движение в этом направлении началось. Более того, разрешение Украине применять западное вооружение на любую дальность – это очень хороший звонок, весьма позитивный", – отметила она.

Неопределенности в вопросе, получит ли агрессор адекватный ответ в случае нападения на Альянс, по мнению Курносовой, добавляет текущая шаткая позиция США.

"Когда позиция Америки становится шаткой, когда мы не уверены, что поставки вооружений не только в Украину, но и в Европу будут безусловными, очень важно, чтобы было восстановлено европейское военное производство, будь то Франция, или Германия, или Швеция, или там, где есть достаточно серьезная база военно-промышленного комплекса. Если этот ВПК будет восстановлен в полном объеме, то тогда, конечно, суммарный промышленный потенциал Европы окажется выше, чем у России", – считает представительница российской оппозиции.

По ее мнению, впрочем, существует фактор, способный в определенной степени нивелировать преимущество Европы в производстве оружия, и принимать его во внимание следует уже сейчас.

"Давайте не будем забывать о Китае. Важно, чтобы Китай не начал помогать России в полном объеме военного производства. Поэтому я бы сказала, что ситуация не слишком плохая, но для того, чтобы она стала надежной, надо еще поработать", – резюмировала Курносова.

Напомним, ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что США готовы обсудить требования России по нерасширению НАТО. В Вашингтоне, по его словам, понимают "беспокойство" Москвы приближением альянса к российским границам и готовы дискутировать относительно желания РФ сделать невозможным вступление в блок стран, у которых она уже "отгрызла" куски территории: Украины, Грузии и Молдовы.

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