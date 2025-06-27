Дал несколько специальных поручений: Зеленский провел Технологическую Ставку по производству дронов. Видео

Президент Владимир Зеленский 27 июня провел Технологическую Ставку верховного главнокомандующего, основной темой которой было производство наших БПЛА. Украина хочет масштабировать собственный потенциал, в частности относительно дронов-перехватчиков.

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Об этом глава государства рассказал в традиционном вечернем обращении, видеозапись которого доступна на YouTube-канале ОП.

"Провел Ставку, именно технологический компонент – Технологическую Ставку. Были подробные доклады по дронам – всех вопросов. Это финансы, производства, необходимые регуляторные упрощения. Ключевая цель – производить максимум, и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также – с учетом развития технологий врага", – сообщил Зеленский.

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