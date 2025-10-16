Вже досить давно в Україні розпочалася дискусія про необхідність отримання від США крилатих ракет "Тамагавк". І ось, нарешті, здається Трамп близький до того, щоб таки поставити їх в Україну.

Чим ці ракети можуть допомогти ЗСУ та чому вони викликають таке роздратування у Кремлі?

Та чи внесуть "Томагавки" перелом у хід війни?

Давайте, спробуємо відповісти на ці важливі питання.

"Тамагавки" це високоточні крилаті ракети середньої (понад тисячу кілометрів) дальності, які стали символом американської військової могутності після розпаду СРСР. Спочатку (при розробці наприкінці 1970-х) вони не мали нинішню точність, оскільки створювалися як носій ядерних зарядів (лише один із варіантів — протикорабельний — мав "конвенційну" бойову частину та радар для наведення на кораблі). При цьому були розроблені пускові установки для надводних і підводних кораблів, так і для запуску на суші (системи Gryphon).

Зараз ці крилаті ракети значно модернізовані з високою точністю ураження. Вони можуть бути використані не тільки для запуску з кораблів чи підводних човнів, але і з літаків, наприклад F-16 ( після деякої модернізації) і з наземних пускових установок.

До 2025 року було вироблено дві батареї (по чотири пускові установки) систем Typhon для армії (поставлені на чергування в Тихоокеанському регіоні) та шість-сім пускових для Корпусу морської піхоти (системи Long Range Fires, LRF).

Найголовніша перевага BGM-109 Tomahawk – це максимальна дальність польоту. Вона засекречена (і відрізняється для різних моделей), але оцінюється у 1500–2000 кілометрів. Європейські крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, які давно використовуються ЗСУ, для порівняння, мають дальність близько 300 кілометрів.

BGM-109 Tomahawk стійкі до засобів радіоелектронної боротьби — вони мають кілька систем наведення (у тому числі TERCOM, здатну зіставляти вигляд земної поверхні під ракетою з електронною картою), а не лише корекцію супутникової навігації.

Очевидно, постачання Україні потужних далекобійних крилатих ракет могли б змінити хід війни, навіть якби вони не були справді масовими. За нинішніх умов, постачання крилатих ракет і пускових установок "Томагавків" будуть надзвичайно важливим політичним рішенням Трампа, і дієвим засобом протистояння Кремлю.

Але, чому в Росії, так болісно почала реагувати навіть на сам факт постачання Україні цих крилатих ракет "Тамагавк". Справа у тому, що Росія багато років використовувала гіпотетичну загрозу розміщення "Томагавків" біля своїх кордонів як виправдання агресії проти України. Американські крилаті ракети у Східній Європі, здатні нести ядерні бойові частини, — найважливіша частина наративу про "першопричини конфлікту", які нібито Кремль намагається усунути своїм вторгненням в Україну. Іронічно, що на четвертий рік війни "Тамагавки" справді можуть опинитися за кількасот кілометрів від Кремля.

Разом з тим, Кремль, схоже, змінює тактику в рамках своєї кампанії рефлексивного контролю, щоб стримати Сполучені Штати від постачання Україні ракет "Томагавк", ймовірно, через нещодавні повідомлення про те, що Сполучені Штати діляться розвідувальними даними, щоб допомогти Україні в кампанії далекобійних ударів по російській енергетичній інфраструктурі, заявляє Інститут дослідження війни (ISW) у зведенні від 13 жовтня.

Президент США Дональд Трамп 12 жовтня заявив, що повідомить президента Росії Володимира Путіна про те, що Сполучені Штати нададуть Україні ракети "Томагавк", якщо Росія відмовиться вести переговори про припинення війни в Україні.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв 13 жовтня заявив, що Росія не здатна розрізнити ракети "Томагавк", озброєні ядерним або звичайним корисним навантаженням, коли ракети перебувають у польоті, і стверджував, що Сполучені Штати контролюватимуть пуски українських "Томагавків". Медведєв натякнув, що Росії доведеться реагувати на такий сценарій, і погрозливо заявив, що поставки США "Томагавків" до України "не будуть вигідними нікому". Речник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запит про роз'яснення щодо заяви Медведєва, стверджуючи, що американським фахівцям доведеться брати участь в українських ударах ракетами "Томагавк", і що будь-який експерт знає про наслідки такого рішення.

Останніми днями Кремль розпочав кампанію зі стримування продажу США ракет "Томагавк" Україні, публікуючи шаблонні заяви про участь США в ударах, загрозу, яку такі поставки ракет становлять для американо-російських відносин, та нездатність ракет змінити ситуацію на полі бою.

Заяви Кремля від 13 жовтня про труднощі з розрізненням ядерного та звичайного корисного навантаження знаменують собою переломний момент у цій інформаційній кампанії. Кремль, ймовірно, змінює свої наративи після публікації Financial Times (FT) від 12 жовтня про те, як Сполучені Штати надають Україні розвідувальні дані для сприяння кампанії України з далекобійних ударів по енергетичному сектору Росії, включаючи нафтопереробні заводи. Кремлівські чиновники здебільшого не відреагували на статтю FT, ймовірно, тому, що ця публікація підривала наратив, який Кремль неодноразово поширював про те, що участь США в потенційних українських ударах "Томагавк" нібито ризикує ескалацією та російською відповіддю, передає ISW.

Цікавим і актуальним є матеріал, який щойно зʼявився в New York Times, cвіжий репортаж з Вашингтона, "Що таке ракети "Томагавк" і чому Трамп може подарувати їх Україні?", автором якого є Джон Ісмей.

"Україна, яка широко використовується військово-морськими силами понад 40 років, може отримати нову наземну пускову установку для ударів по Москві та за її межами. Президент Трамп натякнув, що може надіслати Україні крилаті ракети "Томагавк", що дасть президенту Зеленському можливість атакувати Москву точними боєприпасами, здатними завдати великих руйнувань. Пан Трамп, який зустрінеться з паном Зеленським у Білому домі пізніше цього тижня, заявив у вівторок, що знає, що український лідер хоче цю зброю.

"У нас багато "Томагавків", – додав пан Трамп. Завдяки своїй великій дальності, точності та низькій вартості порівняно з пілотованими військовими літаками, "Томагавки" вже давно вважаються основною зброєю в арсеналі Пентагону.

За понад чотири десятиліття Сполучені Штати застосували в бойових діях понад 2300 "Томагавків". Найновіші версії коштують приблизно 2,5 мільйона доларів кожна.

Що таке крилата ракета?

Крилата ракета працює на невеликому реактивному двигуні та має крила для створення підйомної сили, що дозволяє їй літати як літак, який сам направляється до цілі.

Чи є "Томагавк" новим? Ні. Згідно з історичними даними уряду США, розробка "Томагавка" розпочалася на початку 1970-х років. Американські військові вперше застосували їх у бойових діях під час війни в Перській затоці 1991 року, і з того часу використовували їх у десятках конфліктів. Як далеко вони можуть летіти? Понад 1000 миль. Як далеко Москва від Києва? Близько 500 миль. Які переваги "Томагавка"?

У режимі крейсерського польоту вони можуть летіти низько над землею, що ускладнює їх виявлення радаром. Вони також летять відносно швидко: 550 миль на годину, або приблизно 70 відсотків швидкості звуку. І, мабуть, найкорисніше для України те, що Сполучені Штати мають багато сотень таких ракет. Як запускаються ці ракети? Як і будь-яка крилата ракета, "Томагавк" потребує певної допомоги, перш ніж вона зможе самостійно летіти до цілі.

Ракети "Томагавк" ВМС США використовують твердопаливний ракетний двигун для підняття ракети на висоту приблизно 1500 футів над поверхнею. Ракетний двигун відходить назад, крила ракети розгортаються, а повітрозабірник реактивного двигуна відкривається, що дозволяє "Томагавку" почати літати, як літак. Як Україна могла б їх запустити?

У 2024 році армія США розгорнула нову наземну пускову установку для "Томагавків" та інших морських ракет під назвою "Тифон", яка по суті є стандартним 40-футовим транспортним контейнером, що приховує чотири ракетні труби, що обертаються вгору для стрільби.

Армія вперше випробувала "Томагавк" з цієї пускової установки у 2023 році.Це була б зброя з найбільшою дальністю, яку США передали Україні досі.

Пентагон розробив "Тифон" досить швидко після того, як у 2019 році розпався Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між Росією та Сполученими Штатами, який забороняв крилаті ракети наземного базування.

Вперше солдати армії розгорнули ракети "Тифон" на Філіппінах у 2024 році як демонстрацію сили Китаю. Пускові установки пізніше були відправлені до Австралії на навчання в липні та до Японії у вересні.

Чи потрібно українським військам багато тренувань, щоб їх використовувати? Не зовсім.

Влітку 2022 року українська армія швидко опанувала іншу мобільну систему запуску американського виробництва під назвою HIMARS, яка стріляє керованими ракетами на відстань понад 70 миль та ракетами ATACMS на відстань до 190 миль. Хоча система "Тифон" дещо відрізняється, вона також вимагає від солдатів введення даних у комп'ютер керування вогнем перед запуском.Пентагон, ймовірно, також надішле обладнання, необхідне для складання інформації для планування польоту, необхідної для ракети, або ж мав би надати Україні пакети даних для цілей у Росії.

Що несуть "Томагавки"? Зазвичай, боєголовку з вибуховим еквівалентом близько 400 фунтів тротилу.

Також існують касетні версії ракет "Томагавк", найпоширеніша з яких несе 166 невеликих, схильних до невдачі бомб. Цей тип востаннє використовувався у грудні 2009 року під час секретного та невдалого нападу США на ймовірні тренувальні табори "Аль-Каїди" в Ємені. Інший варіант, який залишається засекреченим, призначений для тимчасового відключення електричної мережі супротивника шляхом випускання невеликих контейнерів з вуглецевими волокнами, які покривають лінії електропередач і викликають коротке замикання трансформаторів та іншого обладнання.

Найновіше покоління ракет "Томагавк" ВМС також зможе атакувати рухомі кораблі в морі. За даними Дослідницької служби Конгресу, варіант, озброєний ядерною боєголовкою, був знятий з озброєння у 2013 році.

Як "Томагавки" знаходять свої цілі?

"Томагавк" спочатку був розроблений для використання даних, що надходять у його комп'ютер наведення перед запуском — карти рельєфу місцевості для перевірки його місцезнаходження, а також цифрові фотографії цілі. Пізніші версії включали GPS-наведення та радіоантени, що дозволяло перенаправляти ракети на нову ціль після запуску. Це маневрена зброя, яка може змінювати курс, щоб облітати перешкоди, такі як ворожі засоби ППО, будівлі чи гори, перш ніж досягти своєї цілі."

За ради правди, треба сказати, що у Трампа є в арсеналі не тільки ці крилаті ракети "Тамагавк", але й інші не менш ефективні далекобійні і потужні засоби ураження.

Не можна погодитися з російською пропагандою, що поставки Україні крилатих ракет "Тамагавк" можуть спричини ескалацію у війні.

Насправді цю ескалацію здійснив Путін 24 лютого 2022 року, коли усією потугою другої армії світу напав на мирну Україну.

Крім того, путінська армія вже давно використовує проти Україні свої найновіші зразки озброєння від модернізованих " Іскандерів" до суперсучасних "Кинджалів" і навіть був застосований "Орєшнік", а також тактичну та стратегічну авіацію, яка використовує проти мирних українських міст і сіл весь комплекс крилатих ракет і КАБів.

Тому, використання Україною "Тамагавків" буде справедливим покаранням агресору і вирівнювання наших можливостей з агресором.

Можна з високою долею ймовірності прогнозувати, що Україна, її збройні можливості у війні з путіним, через декілька днів, після зустрічі президентів Зеленського і Трампа, отримають якісно нові можливості, які істотно змінять характер цієї війни.

Залишилось недовго, треба почекати і набратися терпіння.

Хочеться сподіватись, що "Тамагавки", крім США і Великої Британії зʼявляться на озброєнні і України, як достойний подарунок Трампа українському народу.