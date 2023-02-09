"Чрезвычайный символизм": в Британии обратили внимание на особый жест Зеленского в конце выступления в парламенте. Фото и видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию 8 февраля произвел впечатление на депутатов парламента, пред которыми выступил в Вестминстерском дворце. Они восторгом и аплодисментами встретили его речь, а также увидели символизм в подарке, который он вручил одному из их коллег, и в Черчиллевском жесте "Виктория".
На это указали аналитики ВВС, характеризируя реакцию британских политиков на выступление украинского лидера. Отмечается, что во время обеда обычно британские депутаты кричат друг на друга через палату общин, отвечая на вопросы премьер-министра, но в минувшую среду споры были приостановлены из-за неожиданного приезда Зеленского, который стал примечательным парламентским событием (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Победа над злом"
"900-летний средневековый зал Palace of Westminster был залит солнечным светом из огромных витражей, когда члены парламента, пэры, представители духовенства, репортеры и различные высокопоставленные лица собрались в атмосфере приглушенного ожидания. Украинского президента встретили теплыми аплодисментами, когда он прошел сквозь толпу в своей фирменной рубашке цвета хаки и армейских брюках, чтобы занять место на трибуне, прежде чем более официально одет спикер Палаты представителей сэр Линдси Хойл представил его", – говорится в материале.
Владимир Зеленский не впервые выступает перед британскими депутатами. В марте 2022-го, через 13 дней после вторжения войск РФ в Украину, он через экран обратился к переполненной Палате общин, говоря о "победе над злом".
На этот раз он говорил по-английски, что, подчеркивают аналитики, сделало его 20-минутное выступление еще более сильным и прямым: можно было увидеть, как "один или два человека в зале вытирают слезу".
Речь Зеленского была полна похвалы и благодарности за поддержку Украины со стороны Великобритании, с особым упоминанием бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который внимательно наблюдал за ним из зала, а также Риши Сунака, который ранее принимал его на Даунинг-стрит. В нем также было много сказано о победе над злом и построении мира, свободного от войны.
При этом украинский лидер передал простое сообщение: Украине нужны современные истребители. Он решил сделать это с "долей политического театра" и со ссылкой на посещение Букингемского дворца, которое было следующим в его маршруте.
"Король – летчик ВВС, а сегодня в Украине каждый летчик ВВС – король", – сказал он, прежде чем попросить помощника передать ему шлем, принадлежавший настоящему украинскому пилоту.
Он вручили его Линдси Хойлу, прочитав на нем надпись: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее". Этот жест был встречен бурными аплодисментами.
"Боевая усталость"
Хойл ранее представил Зеленскому анекдот об их первой встрече в октябре 2020 года во время пандемии COVID-19, когда они "много смеялись за английским послеобеденным чаем".
Зеленский же, завершая свое выступление, сказал: "Два года назад я благодарил вас за вкусный английский чай... Сегодня я уйду из парламента, заранее благодарив всех вас за мощные английские самолеты".
Уходя, украинский президент обменялся рукопожатием с премьером Риши Сунаком и лидером лейбористов Кейром Стармером, а также с несколькими другими депутатами, включая Бориса Джонсона.
"Если его целью было укрепить решимость своих союзников в Британии, то, судя по последующей реакции депутатов, это удалось", – считают аналитики.
Член парламента от консерваторов и глава британской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Алекс Шелбрук заявил, что Зеленский "послал миру очень важный сигнал о том, что мы не можем допустить, чтобы наступила боевая усталость".
А Стивен Даути из лейбористской партии, член общепартийной группы "Украина", недавно посетивший Киев, был среди тех, кто остался с чувством благоговения: "Он настоящая сделка. В мире не так много таких лидеров".
"Неисчислимый символизм"
При этом именно Черчиллевский жест Зеленского "V значит победа" в конце его выступления – на фоне звучащего украинского гимна – стал самым сильным моментом для депутата от лейбористской партии.
"Поскольку витражи, которые все это время были залиты светом, являются памятником сотрудникам и членам обеих палат парламента, погибшим во время Второй мировой войны, символизм этого неисчислим", – сказал Даути.
Аналитики напомнили, что иностранные лидеры уже обращались к обеим палатам в Вестминстерском дворце. Первым был военный лидер свободной Франции (в 1960 году), а с тех пор это историческое место принимало, среди прочих, экс-президента ЮАР Нельсона Манделу и 44-го президента США Барака Обаму.
"Владимир Зеленский был первым лидером воюющей страны, удостоенным этой чести, и его речь надолго останется в памяти тех, кто там был", – пишет издание.
Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики утверждают, что выступление Зеленского в Британии стало историческим и дало надежду на перелом в войне. Президент заявил, что Украине нужны дальнобойное оружие и истребители. Лондон ответил, что предоставит Киеву "возможности дальнего радиуса действия", но в рамках встреч не было озвучено решение по истребителям.
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