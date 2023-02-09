''Чрезвычайный символизм'': в Британии обратили внимание на особый жест Зеленского в конце выступления в парламенте. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию 8 февраля произвел впечатление на депутатов парламента, пред которыми выступил в Вестминстерском дворце. Они восторгом и аплодисментами встретили его речь, а также увидели символизм в подарке, который он вручил одному из их коллег, и в Черчиллевском жесте "Виктория".

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На это указали аналитики ВВС, характеризируя реакцию британских политиков на выступление украинского лидера. Отмечается, что во время обеда обычно британские депутаты кричат ​​друг на друга через палату общин, отвечая на вопросы премьер-министра, но в минувшую среду споры были приостановлены из-за неожиданного приезда Зеленского, который стал примечательным парламентским событием (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Победа над злом"

"900-летний средневековый зал Palace of Westminster был залит солнечным светом из огромных витражей, когда члены парламента, пэры, представители духовенства, репортеры и различные высокопоставленные лица собрались в атмосфере приглушенного ожидания. Украинского президента встретили теплыми аплодисментами, когда он прошел сквозь толпу в своей фирменной рубашке цвета хаки и армейских брюках, чтобы занять место на трибуне, прежде чем более официально одет спикер Палаты представителей сэр Линдси Хойл представил его", – говорится в материале.

Владимир Зеленский не впервые выступает перед британскими депутатами. В марте 2022-го, через 13 дней после вторжения войск РФ в Украину, он через экран обратился к переполненной Палате общин, говоря о "победе над злом".

На этот раз он говорил по-английски, что, подчеркивают аналитики, сделало его 20-минутное выступление еще более сильным и прямым: можно было увидеть, как "один или два человека в зале вытирают слезу".

Речь Зеленского была полна похвалы и благодарности за поддержку Украины со стороны Великобритании, с особым упоминанием бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который внимательно наблюдал за ним из зала, а также Риши Сунака, который ранее принимал его на Даунинг-стрит. В нем также было много сказано о победе над злом и построении мира, свободного от войны.

При этом украинский лидер передал простое сообщение: Украине нужны современные истребители. Он решил сделать это с "долей политического театра" и со ссылкой на посещение Букингемского дворца, которое было следующим в его маршруте.

"Король – летчик ВВС, а сегодня в Украине каждый летчик ВВС – король", – сказал он, прежде чем попросить помощника передать ему шлем, принадлежавший настоящему украинскому пилоту.

Он вручили его Линдси Хойлу, прочитав на нем надпись: "У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы защитить ее". Этот жест был встречен бурными аплодисментами.

"Боевая усталость"

Хойл ранее представил Зеленскому анекдот об их первой встрече в октябре 2020 года во время пандемии COVID-19, когда они "много смеялись за английским послеобеденным чаем".

Зеленский же, завершая свое выступление, сказал: "Два года назад я благодарил вас за вкусный английский чай... Сегодня я уйду из парламента, заранее благодарив всех вас за мощные английские самолеты".

Уходя, украинский президент обменялся рукопожатием с премьером Риши Сунаком и лидером лейбористов Кейром Стармером, а также с несколькими другими депутатами, включая Бориса Джонсона.

"Если его целью было укрепить решимость своих союзников в Британии, то, судя по последующей реакции депутатов, это удалось", – считают аналитики.

Член парламента от консерваторов и глава британской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Алекс Шелбрук заявил, что Зеленский "послал миру очень важный сигнал о том, что мы не можем допустить, чтобы наступила боевая усталость".

А Стивен Даути из лейбористской партии, член общепартийной группы "Украина", недавно посетивший Киев, был среди тех, кто остался с чувством благоговения: "Он настоящая сделка. В мире не так много таких лидеров".

"Неисчислимый символизм"

При этом именно Черчиллевский жест Зеленского "V значит победа" в конце его выступления – на фоне звучащего украинского гимна – стал самым сильным моментом для депутата от лейбористской партии.

"Поскольку витражи, которые все это время были залиты светом, являются памятником сотрудникам и членам обеих палат парламента, погибшим во время Второй мировой войны, символизм этого неисчислим", – сказал Даути.

Аналитики напомнили, что иностранные лидеры уже обращались к обеим палатам в Вестминстерском дворце. Первым был военный лидер свободной Франции (в 1960 году), а с тех пор это историческое место принимало, среди прочих, экс-президента ЮАР Нельсона Манделу и 44-го президента США Барака Обаму.

"Владимир Зеленский был первым лидером воюющей страны, удостоенным этой чести, и его речь надолго останется в памяти тех, кто там был", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики утверждают, что выступление Зеленского в Британии стало историческим и дало надежду на перелом в войне. Президент заявил, что Украине нужны дальнобойное оружие и истребители. Лондон ответил, что предоставит Киеву "возможности дальнего радиуса действия", но в рамках встреч не было озвучено решение по истребителям.

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